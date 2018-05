Bad Düben

Nach einem Fall von Nötigung in Bad Düben sucht die Polizei Zeugen. Am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr war eine 41 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße 2 unterwegs. Dabei wurde sie am Ortseingang von Bad Düben von einem Transporter, der offenbar mit etwa 120 Kilometern pro Stunde unterwegs war, überholt. Wie die Polizei berichtete, bremste der Transporter dann bis zum Stillstand herunter und habe sich vor dem Audi quergestellt. Nur durch eine Gefahrenbremsung habe die Audi-Fahrerin einen Zusammenstoß verhindern können.

Motiv unklar

Das Motiv des Transporter-Fahrers liege bislang im Dunkeln, so die Polizei weiter. Bei dem Transporter soll es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben, dessen Kennzeichen laut ersten Erkenntnissen die Fragmente L SI … beinhalteten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem noch unbekannten Transporter beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, (Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von LVZ