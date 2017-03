Bad Düben. Aufregung Montag Vormittag bei den Polizeimeisteranwärtern des zweiten Ausbildungsjahres in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben: Bei schönstem Frühlingswetter gingen die jungen Frauen und Männer mit zwei Hubschraubern in die Luft. Hintergrund des Fluges war eine Übung. Das Thema des Tages hieß Flüge zum Transport von geschlossenen Polizeieinheiten. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als bei laufenden Motoren eines Hubschraubers sicher ein- und auszusteigen. Dabei müssen die Polizeimeisteranwärter vieles beachten. So gilt es unter anderem die Gefahrenbereiche des Hubschraubers zu erkennen sowie wichtige Grundgriffe zum Öffnen der Türen und vieles andere mehr zu beachten.

Das Verhalten der jungen Frauen und Männer hatte der Ausbildungsleiter Florian Sensmeier im Blick. Seinen wachsamen Augen entging nicht das kleinste Detail. „Üben ist das eine. Wichtig ist vor allem, das im Ernstfall die Handgriffe sitzen, die notwendig sind in den Hubschrauber zu kommen. Parallel gilt es natürlich auch, das man durch die drehenden Rotoren viele Sicherheitsmerkmale beachten muss, um sich und anderen nicht zu schaden“, so Sensmeier.

Nach einer ausführlichen theoretischen Übung wurde das ganze Prozedere auch mit den angelassenen Motoren der Hubschrauber trainiert. Anschließend flogen die angehenden Polizisten zum Standortübungsplatz der Bundeswehr in die Annaburger Heide. Dort erfolgte dann noch eine Schießausbildung.

Von Steffen Brost