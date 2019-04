Bad Düben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Bad Düben ereignet. Die Fahrerin eines Kleinwagens war auf der Gustav-Adolf-Straße in Richtung Bundesstraße 2 unterwegs. In Höhe Zufahrt zur Obermühle befand sich zum gleichen Zeitpunkt eine Postfrau, die Briefe und Pakete zustellen wollte. Sie parkte mit ihrem Kleintransporter am rechten Straßenrand. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste der Kleinwagen die Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Schiebetür ihres Dienstfahrzeuges befand, und schleuderte sie meterweit durch die Luft. Durch die Wucht des Aufpralles zerplatzte auch die Frontscheibe des Kleinwagens.

Schwer verletzt

Die Postfrau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch medizinisches Personal in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Gegen die Unfallfahrerin wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Von Steffen Brost