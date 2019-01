Bad Düben

Kunststoff herstellen aus Milch, Armbänder nähen, tanzen, musizieren so toll kann Chemie-, Sport oder Werkunterricht sein. Eben einfach praktisch lernen, was das Leben bietet und trotzdem den geltenden Lehrplan einhalten.

Dass das möglich ist, zeigte am Samstagvormittag das Pädagogenteam des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben. Für all jene standen die Türen weit offen, die eine Schule suchen, die neue Wege in der Bildung geht. Die freundliche Atmosphäre der Schulgemeinde fiel bereits beim Eintreten ins Gebäude auf. Gut gelaunte Eltern und Schüler freuten sich auf die Gäste und nahmen sie mit auf den Weg durch die freundlichen Lehr- und Lernräume. Bunte Arbeitsmaterialien, kreative Schülerarbeiten und ansprechende Klassenzimmer ließen ein entspanntes Lernklima vermuten und genau das ist es, was Eltern heute ebenso wie ihre Sprösslinge suchen.

Das Konzept überzeugt

„Das Konzept, die Lernangebote, die musikalischen Inhalte, Angebote im Freizeitbereich haben uns schon lange überzeugt, sodass wie unsere Tochter gern hier einschulen möchten“, sind sich die Eltern von der sechsjährigen Pauline einig. Schon zum dritten Mal sind Tanja Albrecht und Dirk Hartmann mit ihrer Tochter zu Gast beim Tag der offenen Tür. Die kleine Pauline ist schon sehr gespannt auf die tollen Klassenräume, in denen sie so gern das Lesen lernen möchte. Nicht nur zukünftige Schüler waren am Samstagmorgen in den Lernräumen unterwegs, sondern auch Lernende, die ihrer Familie den Bildungsstandort zeigen wollten. So auch Manuel Macholdt, der mit seinen Großeltern gekommen war. „Wir wollen uns das heute mal anschauen, weil wir sehr aktiv am Schulleben unseres Enkels teilnehmen“, sagten Jochen und Silvia Ciossek. Für den Enkel zählen Sport und Mathematik zu den Lieblingsfächern: „Das tolle hier ist, dass man gemeinsam mit dem Lehrer Spaß am Unterricht haben kann.“ erklärt der Siebtklässler.

Engagiertes Pädagogen-Team

Michael Kornrumpf ist mit seiner Tochter Anne-Kathrin aus Bitterfeld angereist, weil ein Wechsel in eine Schule mit reformpädagogischen Konzepten durchaus infrage kommen kann: „Hier lernen die Kinder ganz anders und stressfreier als in staatlichen Schulen“, ist von dem Mann zu erfahren. „Der Wille des Kindes ist selbstverständlich entscheidend für die Wahl, aber auch die Busanbindung, die Bildungsempfehlung sind von Bedeutung“, weiß Mama Antje Thyrolf, die das Konzept in Bad Düben schätzt. Am Samstag wurde beim Blick durch die Räume vor allem eins klar: „Priorität hat hier immer das Kind“ und dafür sorgen die Schulleiterinnen der Grundschule und der weiterführenden Gesamtschule mit ihren Lehrern, Erziehern und Schulbegleitern, die täglich die Mädchen und Jungen individuell und verständnisvoll beim Lernen begleiten.

Von Anke Herold