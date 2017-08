Pressel lädt zum festlichen Kirchenkonzert

Pressel. Mit einem festlichen Konzert gastieren der Solotrompeter und Hochschulprofessor Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech am Freitag, dem 11. August, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Pressel. Seit 25 Jahren gehören beide Musiker zu den national und international bekannten Interpreten ihres Fachs. 1977 konzertierten die Musiker in der Kombination Trompete und Orgel erstmalig zusammen, seit 1991 im festen Duo.

Viele Konzertreisen

26 CDs sind bislang erschienen, Konzertreisen in Deutschland, Europa und weltweit – zuletzt wieder mit großem Erfolg in Japan – kennzeichnen die künstlerische Tätigkeit ebenso wie ihre Rundfunkproduktionen und Fernsehauftritte.

Uwe Komischke arbeitete als 1. Solotrompeter der Münchner Philharmoniker und hat seit 1994 einen Ruf als Professor für Trompete an der Hochschule Franz Liszt in Weimar. Thorsten Pech gehört zu den renommierten Konzertorganisten unseres Landes und ist gleichzeitig als Dirigent im Konzert- und Oratorienbereich tätig, seit 1989 leitet er als Chor und Orchester des Bachvereins Düsseldorf, seit 2003 auch den Konzertchor Wuppertal.

Musikalische Höhepunkte in Pressel

Auf dem Programm in Pressel stehen musikalische Highlights von Händel, Pech („In the Highland“), Quantz, Rheinberger und Telemann. Die Zuhörer können sich begeistern lassen von der festlichen, barocken Strahlkraft der hohen Bach-Trompete wie auch vom stimmungsvoll weichtönenden Corno da caccia.

Von LVZ