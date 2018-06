Pristäblich

Auch Klärchen feierte beim Doppeljubiläum mit und schickte zwei Tage Sonnenschein auf den Pristäblicher Festplatz. Dort feierte der Laußiger Ortsteil bis Sonntagabend 85 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 30 Jahre Sportgemeinschaft. André Kahlert, Vorsitzender der Sportvereins, hatte ein großes Vorbereitungsteam um sich geschart und das Fest von langer Hand vorbereitet. „Alle haben mit angepackt und fleißig ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt wird das mit vielen Besuchern und schönem Wetter belohnt“, freute sich Kahlert.

Mit einem Volleyballturnier ging das Fest los

Schon am Sonnabendvormittag wurde das Fest mit einem Volleyballturnier gestartet. Am Ende des Tages standen mit „Schnapsi Taxi Prilau“, „Smarties“ und Torgau die ersten drei Teams fest. Höhepunkt am frühen Abend war der Festzug der Feuerwehr durch den Ort. Dazu hatten sich die Kameraden auch viele Gastwehren eingeladen. Und so rollte unter anderem der Feuerwehr-Oldtimer aus dem benachbarten Bad Düben mit. „Unsere Wehr wurde 1933 gegründet. Aktuell haben wir 22 aktive Kameraden und sechs Alterskameraden in unserer Wehr“, erzählte der kommissarische Wehrleiter Sven Jakob.

Zur Galerie Der Laußiger Ortsteil Pristäblich feierte am Wochenende 85 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 30 Jahre Sportgemeinschaft.

Zum Jubiläum gab es einen Wettkampf für die Jugend

Zum runden Jubiläum hatten sich die Kameraden etwas für den Feuerwehrnachwuchs einfallen lassen. Und so organisierten sie am Rand des Festplatzes neben einer Gruppenstafette auch einen Löschangriff für die Kinder und Jugendliche. „Bei der Gruppenstafette handelt es sich um einen Wettbewerb mit sechs Leuten, die auf einer 73 Meter langen Strecke verschiedene Disziplinen wie Schlauch ausrollen, Knoten binden und Kübelspritze bedienen absolvieren müssen. Über den Sieg entscheiden neben einer schnellen Zeit auch Punkte, die für die Einzelbereich innerhalb der Stafette vergeben werden. Beim Löschangriff hingegen zählt die reine Laufzeit zwischen Start und dem fertigen Befüllen der Zielkästen“, erklärte Jakob weiter.

Görschlitzer gewinnen die Gruppenstafette

Bei der Gruppenstafette waren am Ende die Feuerwehrjugend aus Görschlitz die Schnellsten. Ihr folgten die Jugendwehren aus Kossa-Durchwehna, Pressel und Laußig auf den Plätzen. Den Löschangriff bewältigte dagegen die Mannschaft aus Wöllnau am besten. Auf die Plätze rannten die Teams aus Laußig und Kossa-Durchwehna.

Auch der Sportverein wartete mit einigen Überraschungen auf. Er hatte vor allem das bunte Programm auf seiner Organisationsliste. „Der Sonnabendabend war mit der Partyband Joe Eimer ein Volltreffer. Aber auch die Aktivitäten am Sonntag mit Frühshoppen und den Tauchaer Musikanten, verschiedenen Tanzgruppen, einem lustigen Wachtmeister und dem Udo-Lindenberg-Double kamen gut an“, zählte Kahlert auf. Die Sportgemeinschaft Pristäblich zählt aktuell 35 Mitglieder und betreut die beiden Abteilungen Volleyball und Laufgruppe.

Von Steffen Brost