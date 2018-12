Bad Düben

Jubel, Trubel, Kurrende-Zeit. Wenn das Evangelische Schulzentrum mit seinem kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt durchs Nikolaiviertel wirbelt, dann gibt es eine Dübener Besonderheit zum Atemholen: Das Konzert am Abend in der Stadtkirche.

Mit Adventsgestöber kamen Schülersänger hereingeschneit

Diesmal kam mit dem Adventsgestöber gleich am Anfang eine besondere Überraschung hereingeschneit: Gut 20 Grundschulkinder hatten mit Kantorin und Musiklehrerin Elisabeth Neumann extra Weihnachtsmusik für das Konzert geprobt. Zunächst wurde mit der Kurrende gemeinsam „Sind die Lichter angezündet“ gesungen – anschließend gab es den alleinigen Auftritt mit dem Lied „Hirten, gebt Acht.“ Der Zwischenapplaus in der sehr gut besuchten Stadtkirche St. Nikolai war eindeutig: Gut gemacht!

“Sind die Lichter angezündet“: Rund 20 kleine Sänger der Evangelischen Grundschule überraschten mit einem eigenen Auftritt beim Dübener Adventssingen Quelle: Olaf Majer

Erinnerung an eigene Kurrende-Kindheit

Nach diesem emotionalen Einstieg, wo einige Eltern und Großeltern ergriffen Taschentuch-Bedarf hatten, war es zunächst nicht ganz so einfach, sich auf das eigentliche Kurrende-Programm einzulassen. Kantorin Elisabeth Neumann hatte diesmal sehr traditionelle Werke mit dem Chor einstudiert – die für die meisten Sänger Neuland waren. Für einige wenige Gründungsmitglieder war es dagegen eine schöne Erinnerung an ihre Kurrende-Kindheit in den frühen 1980er Jahren.

Jedem Zuhörer seine Ankunft selbst überlassen

Und so erklangen nach Jahren mal wieder die alten Weisen „In dulci jubilo“, „ Psallite“ oder „Joseph, lieber Joseph mein“ an einem Stück. Nicht alles strahlte dabei im hellen Glanz, manches klang verhalten, anderes wirkte bewusst entschleunigt. Aber: Advent heißt Ankunft. Die Kurrende überließ es diesmal jedem Zuhörer selbst, seinen Weg in der Musik dahin zu finden.

Drei Dübener Kultur-Genies in einem Stück

Erst zum Schluss stellte die Kurrende die Gefühlsampel auf Emotion pur. „Zu Bethlehem geboren“ klang in einem modernen Satz von Jürgen Essl erfrischend anders; die Vertonung des Rilke-Gedichts „Abend“ war in seiner teils disharmonischen Tonalität faszinierend. Und richtig ans Herz ging „Winterabend“ – der getrost auch mit „Drei Dübener Genies“ überschrieben werden kann. Schließlich stammt der Text von Heimatdichter Willy Winkler (1904-1986), die Musik von Stadtkapellmeister Otto Goitzsch (1907-1990) und der Chorsatz von Kurrende-Gründer Lothar Jakob. Mehr Kurstadt-Kultur geht nicht!

Tickets für Weihnachtsoratorium am 22. Dezember

Geht aber doch: Am 22. Dezember lädt die Kurrende gemeinsam mit dem Kammerorchester musica juventa zum großen Weihnachtskonzert ein. Neben dem Magnificat von Mendelssohn Bartholdy wird im Heide-Spaa-Konzertsaal ab 19 Uhr Bachs Weihnachtsoratorium in den Kantaten 1 und 4 erklingen. „Jauchzet frohlocket“ – Eintrittskarten für das Kurrende-Highlight des Jahres gibt es ab sofort im Dübener Gartengeschäft „Der gute Blumengeist“ (Tel.: 034243/22425)

Von Olaf Majer