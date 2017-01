Bad Düben. Der diesmal traumhaft schöne Weihnachtsbaum vom Dübener Markt wurde (unpassend) genau am Dreikönigstag zersägt. Die Weihnachtsmusik war in der Kurstadt dagegen noch nicht abgehakt. Zum Glück: Am Tag nach Epiphanias lud die Dübener Kurrende zum traditionellen Dreikönigssingen in die Katholische Kirche ein. Eine Einladung, der viele Dübener nicht widerstehen können. Auch in diesem Jahr waren die Sitzreihen im „Kurrende-Wohnzimmer“ an der Ritterstraße dicht gefüllt. Die Zuhörer wurden für ihr Kommen reich belohnt: Sie erlebten eine wunderbare Bescherung. Der Chor hatte nach Weihnachtsliedersingen und Weihnachtsoratorium noch einmal ein komplett neues Programm mit Festmusik einstudiert.

Schon bei der schwungvollen Eröffnung mit Saint-Saens „Lobsinget“ war klar: Der Chor ist gut über die Festtage gekommen und startet mit viel Freude ins neue Musikjahr. Es folgte ein Abendsingen, dass in vielen Momenten berührte. Zum Beispiel im Gloria – „Freuet euch, ihr Menschenkinder“ war so schön intoniert, dass ein wärmender Glorienschein durch den kalten Januarabend zog. Oder Bachs „Ich steh an deiner Krippe hier“: Auffällig, wie intensiv an den Texten gearbeitet wird. Die „Todesnacht“ erfährt eine scharfe Akzentuierung, die „schönen Strahlen“ eine klangvolle Pointierung. Auch toll und lange nicht gehört: „Psalitte“ von Praetorius – das in einer Doppelmottete mit „Freut euch, ihr lieben Christen“ mündete. Nette Idee!

Als dann noch bei Gustavs Brands „König der Könige“ sechs Kinder erstmals ihre musikalische Visitenkarte als mögliche Neu-Kurrendaner abgaben, stand fest: Das Dübener Musik-Jahr 2017 wird klasse! Das Dreikönigssingen hat den Takt vorgegeben.

Von Olaf Majer