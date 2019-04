Bad Düben

Wer mit dem Fahrrad von Bad Düben nach Görschlitz oder umgekehrt fahren will, muss zwangsläufig die B 183 nutzen. Einen Radweg gibt es nicht beziehungsweise endet der kombinierte Geh- und Radweg am Ford-Autohaus Kühne im Gewerbegebiet Süd-Ost in Bad Düben. Radfahrer sind dann dem Verkehr auf der Bundesstraße ausgesetzt. Und das ist mitunter problematisch, denn Autos, Transporter oder Lkw müssen bei Gegenverkehr bremsen. Und gibt es keinen Gegenverkehr, dann sind sie meistens ziemlich schnell unterwegs und sorgen beim Überholvorgang für entsprechenden Fahrtwind, der Radfahrer ins Trudeln bringt.

Radweg wird 2,5 Kilometer lang

Ein Radweg zwischen der Kurstadt und dem Heidedorf soll jetzt die Situation entspannen und für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Die Planungen dazu dauern an, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, mit. Demnach soll der Radweg eine Länge von 2,5 Kilometern haben und am südlichen Fahrbahnrand der B 183 entlang führen. Dies habe sich als Vorzugsvariante im Verfahren herauskristallisiert, so Siebert weiter. Für die Radverkehrsanlage sei die Variantenuntersuchung inklusive der Anhörung der Träger öffentlicher Belange inzwischen ausgewertet und abgeschlossen worden.

Projekt steht noch am Anfang

Allerdings steht noch nicht fest, wann der Radweg gebaut wird. „Zwischenzeitlich wurden für diesen Streckenabschnitt die Baugrunduntersuchungen beauftragt und durchgeführt“, so Isabel Siebert. Die weiteren Planungsphasen, wozu die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung gehören, seien bereits in Arbeit. Doch Siebert spricht von einem noch „recht frühen Projektstand“. Deshalb könne das Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch keine Aussagen zu Bauzeit, Einschränkungen während des Baus und den Baukosten machen.

Von Nico Fliegner