Bad Düben

Am Einkaufsstandort Dommitzscher Straße in Bad Düben sollen rund sieben Millionen Euro investiert werden. In etwa einem dreiviertel Jahr soll es, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), losgehen. Der Bad Dübener Stadtrat hat jetzt ein entsprechendes Bauleitverfahren auf den Weg gebracht.

Einkaufsmärkte sollen moderner werden

Im März hatten Vertreter der ESF Projektentwicklung in nicht-öffentlicher Sitzung die Gründe für das Millionen-Projekt erläutert. Auslöser für die Überlegungen waren Ambitionen der Rewe-Gruppe, die dort Pächter ist und Handlungsbedarf signalisiert hatte, um den Markt zeitgemäßer und moderner zu gestalten und Einkaufen zum Erlebnis werden zu lassen. Der Flächen-Eigentümer hatte daraufhin auch mit den anderen beiden Pächtern verhandelt. Zunächst hatte es Sanierungs- und Umbaupläne gegeben, mittlerweile steht fest, dass neu gebaut wird. Entstehen sollen auf dem Areal wiederum ein Rewe-Markt (bis zu 1950 Quadratmeter) einschließlich Bäckershop (90 Quadratmeter), ein Penny-Discounter (bis zu 750 Quadratmeter Verkaufsfläche) sowie ein Rossmann-Drogerie-Markt (bis zu 650 Quadratmeter). Die Stadträte hatten Wert darauf gelegt, dass auch der bereits jetzt vorhandene Imbiss mit rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder seinen Platz findet. Formuliert wurde zudem die Bedingung, dass die Bäckerei Paetsch als einheimisches Unternehmen weiter Bestand hat. Die Projektentwicklung an diesem Einzelhandelsstandort sieht auch eine Gebietserweiterung in östliche Richtung (etwa 2000 Quadratmeter).

Stellflächen sollen neu geordnet werden

Geplant sind auch Elektro-Tankstellen. Neu geordnet werden soll in diesem Zusammenhang zudem das Begrünungs- und das Stellflächen-Konzept. Bis jetzt, so Münster, seien die Parkplätze gewissermaßen verkehrt herum angelegt. Wer mit dem Einkaufswagen zum Markt oder zurück zum Auto will, muss sich bisher noch durch die parkenden Fahrzeuge schlängeln.

Von Kathrin Kabelitz