Richtfest am neuen Anbau des Bad Dübener Heide-Spa-Hotel

Halbzeit am neue Anbau am Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben. Anfang April war der erste Spatenstich, am Mittwoch war Richtfest. Wenn weiter alles so klappt, will Kurdirektor Ole Hartjen Ende Januar 2018 die ersten Gäste im rund drei Millionen teueren Anbau begrüßen.