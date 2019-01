Bad Düben

Die Nudeln sind alle, ebenso die rote Grütze und der Marmorkuchen – die Gäste waren zufrieden. Carmen und Helmut Schulz und Erika Mann sind es auch. Der Mittwoch in der Bad Dübener Suppenküche in den Räumen der Adventgemeinde in der Paul-Kaiser-Straße ist geschafft. Was nächste Woche auf den Tisch kommt, ist schon klar: Möhrensuppe. Diesmal gibt es einen Nachschlag der besonderen Art. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und Harald Paak vom Rotary-Club Delitzsch-Bad Düben bringen einen Scheck über 530 Euro. Geld, das bei der amerikanischen Versteigerung zum Neujahrsempfang zugunsten der Suppenküche gesammelt wurde. Ines Klingenberger und ihr Sohn Eric Raiski hatten das Werk des Delitzscher Künstlers Wilfried Hagelüken ersteigert.

Spendenkonto für Rutsche ist angewachsen

2017 hatte der Rotary-Club, dem etwa 30 Mitglieder angehören, schon mal eine Spendenaktion, damals zugunsten der Breitwellenrutsche fürs Freibad angestoßen. Über 2500 Euro kamen beim Glühwein-Verkauf zwischen den Mühlen zusammen, der Betrag hat sich mittlerweile verzehnfacht. „Auf dem Spendenkonto sind rund 27 300 Euro“, so Münster.

Die Initiatoren wären jedenfalls nicht abgeneigt, wirkte auch die Versteigerung derart nach. Denn die Suppenküche, die es seit Januar 2010 gibt, ist auf Unterstützung angewiesen, auch wenn sie auf einige feste Größen setzen können. Im Durchschnitt kommen 15 bis 20 Leute, zum Festessen vor Ostern und Weihnachten sind es auch mal 30. Vom Jugendlichen bis zum Rentner ist alles dabei.

Vollzeit-Job Ehrenamt

Planen, schnibbeln, schälen, kochen, verteilen, aufräumen – die Damen haben an solch einem Tag viel zu tun und sind froh über jede Hilfe. Im Sommer kommt die Arbeit im Kleingarten am Schwarzbach dazu, dafür ist vor allem Helmut Schulz. Dort wird geerntet, was auch gleich auf den Tisch kommt. „Ich hatte die Idee schon länger“, sagt Carmen Schulz. 2011 ergab sich die Chance. Als die 56-Jährige bei der Adventgemeinde nachfragte, ob sie die Räume kostenfrei nutzen könne, stieß sie auf offene Ohren. Die Gemeinde gehört mit ihren rund 90 Mitgliedern zum Bereich von Pastor Thomas Groß und Jung-Prediger Christian Hübler, die aus ihren vier Gemeinden Aktionen wie Frauenfrühstück, Lebensschule oder die Advents-Paketaktion kennen – noch eine Suppenküche gibt es aber nicht. Helfen liegt den Schulzens und Erika Mann am Herzen: „Für mich ist das eine schöne und segensreiche Zeit“, sagt Carmen Schulz. Die Damen sind neben der Arbeit in der Suppenküche mit Helfern bei der Brotzeit-Aktion in der Heide-Grundschule aktiv. Wie gesagt – alles ehrenamtlich. Astrid Münster ist froh, dass es Bad Düben solch Aktive gibt. Und irgendwann, so kündigte sie an, will sie mal mitkochen.

Von Kathrin Kabelitz