Tiefensee

Das schafft nicht jeder: Roy Weber aus Tiefensee bekam jetzt die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr.

„Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Jugendlicher in Deutschland seitens der Feuerwehr erhalten kann, sozusagen die Goldmedaille“, erklärt Georg Seitz, der die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendwehren im Kreisverband Delitzsch betreut. „Ferner ist es das einzige Abzeichen der Jugendlichen, das man auch auf der Erwachsenen-Uniform tragen kann.“

Hartes Training

Der 15-Jährige aus Tiefensee musste hart trainieren. Denn um die Kriterien zu erfüllen, sind feuerwehrtechnisches Wissen und Können, Schnelligkeit und Ausdauer, Stärke und Gewandtheit nachzuweisen. Bewertet wurden das möglichst schnelle Auslegen einer Schlauchleitung, Löschangriff, das Beantworten von Fachfragen, Staffellauf, Kugelstoßen.

Roy Weber hatte drei Tage Zeit, zusammen mit seiner Gruppe gemeinsam zu üben. Alle Jahre wieder kommen die Jugendlichen in der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt bei Elsterheide für eine Woche zusammen, um für die Leistungsspange-Kriterien zu trainieren. In diesem Jahr waren 102 Jungen und 31 Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren dabei.

Von LVZ