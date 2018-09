Bad Düben

Der Generalkonsul der Russischen Botschaft in Leipzig wird Anfang Oktober den vom Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger anlässlich der Fußball-EM in Russland geschnitzten Holzpokal in Empfang nehmen. Das hat die Botschaft der Russischen Föderation jetzt dem Kurstädter mitgeteilt. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Haben Sie unseren herzlichen Dank für diese schöne Initiative und Ihr Interesse an Russland.“

Der Bad Dübener Raik Zenger hat einen WM-Pokal in Form eines Samowars aus Holz geschnitzt. Quelle: privat

Raik Zenger hatte im Sommer aus Pappelholz einen Pokal in Form eines Samowars geschaffen. Sein Werk stiftete er dem Gastgeberland: „Er gehört nach Russland für die Gastfreundschaft und gute Organisation.“ Trotz aller Bedenken im Vorfeld sei das Land ein würdiger Gastgeber für Teams und Fans gewesen und habe die Meisterschaft ohne nennenswerte Probleme über die Bühne gebracht. Der Kurstädter hatte bereits zur Weltmeisterschaft 2014 und Europameisterschaft 2016 Trophäen geschnitzt, die jetzt im Zeitgeschichtlichen Museum in Bonn und im Büro der isländischen Nationalmannschaft in Reykjavik stehen.

Von Kathrin Kabelitz