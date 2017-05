Schnaditz. Ein Bauarbeiter lässt sich auch von einem Minister nicht aufhalten. „Bitte mal Platz machen, die Lkw kommen.“ Mit diesen Worten wurde der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (CDU), der sich am Mittwoch im Bad Dübener Ortsteil Schnaditz ein Bild von dem Bau des Polders Löbnitz machen wollte, zur Seite komplimentiert.

Bis 2020 soll der Ring geschlossen sein

Die Mitarbeiter von Eurovia, die ihre Visitenkarte zuvor schon in Löbnitz hinterlassen haben, wollen hier schließlich bis Ende des Jahres den einen Deichkilometer im Westen samt der zwei benötigten Muldesiele gebaut haben. Bis 2020 soll der insgesamt acht Kilometer lange Ringdeich dann geschlossen und Schnaditz hochwassersicher sein. Allein dieses Projekt kostet rund 14 Millionen Euro, ist aber trotzdem nur ein Teil des Polders Löbnitz, für den zum heutigen Stand 48 Millionen veranschlagt werden.

Polder Löbnitz ist eine der größten Baumaßnahmen der LTV

Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung (LTV), hob hervor, dass der Polder Löbnitz „eine der größten der insgesamt 750 Baumaßnahmen sei, die seine Behörde seit 2002 für den Freistaat umzusetzen hat“. Zum Polder gehörten auch die bereits fertigen Deiche von Wellaune und Löbnitz. Nach Fertigstellung des noch fehlenden Flügeldeiches Tiefensees sowie des Einlauf- und des Auslaufbauwerks könne der Polder dann ab 2022 im Hochwasserfall 15 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Er habe zudem gemeinsam mit dem Polder Rösa in Sachsen-Anhalt auch überregionale Bedeutung.

Seelhausener See und ungenutzte Chance

Hier hakte der Löbnitzer Bürgermeister Axel Wohlschläger (CDU) später ein. Aus seiner Sicht werde mit dem Nichtnutzen des Seelhausener Sees an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt eine Chance vertan. „Der See könnte im Hochwasserfall mit relativ wenig Aufwand weitere 30 bis 40 Millionen Kubikmeter Muldewasser gezielt aufnehmen“, so seine Position, die aber bisher vor allem in Sachsen-Anhalt kein Gehör findet.

Doch wie bei seiner Vorrednerin, der Bad Dübener Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), überwog auch bei ihm das Lob an Freistaat, LTV und Baufirma. Es sei mitunter schwer vermittelbar, wie komplex solche Bauverfahren sind. „Dass wir da bei der Dimension dieses Baus so weit sind, ist beachtlich“, hob Münster hervor, die den Polder als für ihre Stadt existenziell bezeichnete.

Von Ilka Fischer