Gruna. Im und am Fährhaus Gruna wird 2017 viel los sein. Und das liegt nicht nur daran, dass hier am 1. September der sechsmonatige Bau des 350 Meter langen Ringdeiches beginnt. Auch die Wirtin des Fährhauses Antje Bieligk stellt mit ihrem fünfköpfigen Team und etlichen Saisonkräften wieder einiges auf die Beine.

Singende Fährfrau zu Gast

Der traditionelle Saisonauftakt am 1. April fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. „Wir feiern den Auftakt dann auch an diesem Tag mit der singenden Fährfrau Ramona“, so die Wirtin. Bieligk verweist zudem darauf, dass ab diesem Tag und bis Ende Oktober die Fähre wieder täglich zwischen 10 bis 18 Uhr die Passagiere für einen Euro an die jeweils andere Uferseite bringt.

Der nächste Höhepunkt folgt mit Ostern zwei Wochen später. Für den Osterbrunch im Saal sind schon alle Plätze weg. Doch in der Gaststätte und im Biergarten kann von der Osterkarte bestellt werden. An allen vier Ostertagen wird zudem ein zweibeiniger Osterhase am Fährhaus erwartet.

Drei Höhepunkte im Mai

Im Mai gibt es gleich drei Höhepunkte. Am 1. Mai wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit der singenden Fährfrau Ramona eingeladen. Zum Muttertag am 14. Mai wird ein Muttertagsbrunch und -menü serviert. Am Tag vor Himmelfahrt, am 24. Mai, setzt das Fährhaus mit dem Auftritt von Squeezebox Teddy eine Tradition fort. Ab 20 Uhr erklingt irisch-schottische Live-Musik. Der Kartenverkauf dafür hat begonnen. Am Himmelfahrtstag selbst steigt wieder die große Männertagsparty im Biergarten.

Wer davon noch nicht genug hat, kann sich auch Pfingsten vormerken. Pfingstsonntag- und -montag wird jeweils ab 10 Uhr zur Pfingstparty eingeladen. „Unsere drei im vergangenen Jahr fertiggestellten Ferienappartements werden gut angenommen“, freut sich Bieligk.

Im zweiten Halbjahr folgen dann noch das Anpaddeln auf der Mulde am 15. Juli, das Servieren von Spezialitäten aus Wald und Flur im Oktober und am 7. November das Martinsgansessen. Zur Luthers Tafeley wird in diesem Jahr am 27. und 28. Oktober eingeladen.

Von Ilka Fischer