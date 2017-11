Schädlingsbekämpfer sagen dem Holzwurm in Durchwehna den Kampf an

Der Holzwurm hat sich im Dachgebälk der Durchwehnaer Kirche breit gemacht. Um ihn zu vertreiben, kommen jetzt die Schädlingsbekämpfer aus Dresden. Sie packten am Mittwoch die Kirche in gasdichte weiße Folie ein und bringen so für ein paar Tage das Flair des Verpackungskünstlers Christo in den Ort.