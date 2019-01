Pressel

Die Sanierung des Schlosses in Pressel geht im Frühjahr in die nächste Runde. Wie Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) ankündigte, werde dann das Dach erneuert. Die geplanten Arbeiten im Innenbereich würden derzeit ausgeschrieben und sollen sich anschließen. Eigentlich sollten die bereits in den Wintermonaten über die Bühne gehen. Keller und die drei Etagen werden komplett saniert und sollen barrierefrei werden, sodass auch Menschen, die nur eingeschränkt bewegungsfähig sind, das Gutshaus problemlos besuchen können. „Unser Ziel ist es, alles in diesem Jahr fertigzustellen“, so der Bürgermeister, wohlwissend, dass die Situation in der Baubranche zurzeit schwierig ist. Die Auftragsbücher seien bei vielen Unternehmen voll.

Schloss für die Bevölkerung

Die Sanierung des Objektes war ursprünglich mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt. 917 000 Euro erhielt die Gemeinde über das Förderprogramm Vitale Dorfkerne. Das Schloss-Projekt passte gut ins Förderprogramm, das darauf abzielt, leerstehende Gebäude einer sinnvollen, öffentlichen Nutzung zuzuführen. Die Kosten seien laut Schneider aber gestiegen. Eine Zahl nannte der Bürgermeister nicht. Nunmehr ist er auf der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten.

Schloss Pressel Das Presseler Schloss wurde als Gutsherrenhaus für Günter Gereke (1893-1970) erbaut, der unter anderem ab 1919 Landrat des damaligen Kreises Torgau gewesen war. In seiner wechselhaften Geschichte war das Gebäude Sitz der russischen Kommandantur zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Wohnhaus für Umsiedlerfamilien und bis Ende des Schuljahres 1996/97 Grundschule. In den 1990er-Jahren waren die Heimvolkshochschule und die Büroräume des Naturparks Dübener Heide untergebracht. Seit 2011 steht das Objekt leer. Schon damals kamen erste Ideen für die Sanierung für das unter Denkmalschutz stehende Haus im Dorf auf.

Ort für Begegnungen und Kunst

Das große Ziel, das Schloss nach der Sanierung der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, bleibt bestehen. Schließlich gibt es seit Langem Ideen, wie das altehrwürdige Gebäude genutzt werden soll – unter anderem als Kunst- und Erlebnisstätte. Während die erste Etage den Einwohnern als Bürgertreff zur Verfügung gestellt wird, haben in der zweiten Etage Künstler aus der Region die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. Das Gutshaus soll ein Ort für Begegnung, Kunst, Kultur und Präsentation von traditionellem Handwerk werden. Es soll aber auch die Geschichte von Günter Gereke, dem Erbauer, widerspiegeln. Vorstellbar seien auch wechselnde Ausstellungen, Lesungen und Feiern sowie Dauerausstellungen zu den Themen altes Handwerk, Presseler Heidewald- und Moorgebiet und Weltumwanderer Gustav Kögel. In der dritten Frage wird eine Hausmeisterwohnung eingerichtet, im Keller soll Platz für den Jugendklub sein.

Probleme bei der Sanierung

Bei der laufenden Sanierung gab es aber auch Probleme: Knackpunkt sei im vorigen Jahr der Brand- und Denkmalschutz gewesen. Die Arbeiten verzögerten sich deshalb, Schneider musste ein neues Büro hinzuziehen, das mehr Erfahrung aufweist. „Wir arbeiten aber mit dem Denkmalschutz sehr konstruktiv zusammen“, gab der Bürgermeister an. Abgeschlossen wurde indes die Gestaltung der 7000 Quadratmeter großen Gartenanlage. Das Zentrum bildet ein Rondell, in dessen Mitte sich ein Quellsteinbrunnen befindet. Mehrere Wege schlängeln sich durch das leicht hügelig modellierte Areal. Neben einem erhöhten Konzerthügel gibt es mehrere gestaltete Sitzecken und einen Grillplatz.

Wenn alle Arbeiten erledigt sind, wird Pressel über einen schicken, neuen Anlaufpunkt verfügen – für die Einwohner und für Gäste des kleinen Heidedorfes.

Von Nico Fliegner