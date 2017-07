Schnaditzer Angler sauer: Schlossteich wird zur Baustelle

Schnaditz. Man könnte wirklich denken: Dumm gelaufen. Da bereiten die Schnaditzer Angelfreunde das Schnupperangelfest vor und dann wird wenige Tage vor dem Familienevent mitten auf dem geplanten Festplatz – also auf der Wiese zwischen Schloss und Kirche – eine Baustelle eingerichtet. Vereinsvorsitzender Michael Tüpke ist alles andere als begeistert. Aber man muss dazu sagen, dass es im Vorfeld Absprachen gab.

Schnupperangeln in Schnaditz

Das Fest findet am morgigen Sonntag genauso wie in den zurückliegenden Jahren statt, nur dass die Zelte und Stände anders gestellt werden. Zum Teil wird eine kleine benachbarte Streuobstwiese mit genutzt. Es gibt neben reichlich Imbiss und Kaffee und Kuchen auch die beliebte Fischsuppe von Roberto Müller aus Schnaditz. Ines Hunger von der Schnaditzer Werkstatt Kunterbunt bietet die Mal- und Bastelstraße an. Die Angler rufen ein Wettkegeln aus und zahlreiche Stände bilden einen Trödelmarkt.

Doch Hauptattraktion bleibt natürlich das Schnupperangeln für Kinder und Jugendliche ab 11 Uhr. Angelzubehör wird vor Ort gestellt und beim „Angel-Casting“ können zahlreiche Preise gewonnen werden. Hauptpreis ist ein ganzer frischer Lachs. Auch beim Spielemarathon warten Preise auf die Teilnahmer. Der Eintritt ist frei.

Schlossteichsanierung ab Montag

Was die Baustelle anbelangt, geht es erst richtig am Montag los. Also kann die Uferzone am Sonntag für das Angeln genutzt werden. In den letzten Tagen wurde eine größere Fläche auf der angrenzenden Wiese geschottert, auf der nun mehrere Baumaschinen und Container stehen. Doch wer jetzt denkt, die Schlosssanierung geht los, der irrt. Die geplante Maßnahme gilt der umfassenden Sanierung des zweiteiligen Schnaditzer Schlossteichs. Und, weil das Areal auch ein Angelgewässer ist, sollen die Arbeiten möglichst schonend für Tiere und Umwelt passieren.

Die Schnaditzer Angelfreunde zählen etwa 30 Mitglieder im Alter von 7 bis 75 Jahre. Zwei Mal im Jahr gibt es eine Mitgliederversammlung. Außerdem werden Arbeitseinsätze durchgeführt, zum Beispiel am Naschkauer See.

Von Heike Nyari