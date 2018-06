Schnaditz

Das ist doch mal etwas ganz anderes als der übliche Unterricht im Klassenzimmer: 12 Jungen und Mädchen, die die evangelische Grundschule in Bad Düben besuchen, verbrachten nach gründlicher theoretischer Einweisung einen Vormittag am Schnaditzer Schlossteich. Diese Schüler beteiligten sich am fächerübergreifenden Projekt „Angeln macht stark – Ran an das Wasser“. Auf diese Idee kamen die zwei Lehramts-Studenten Jan Waloszczyk und Patrick Rohrbach, die an der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg die Schulbank drücken. Sie sind sich sicher, dass so ein naturnahes Projekt gleich mehrere positive Effekte bewirkt. Und mit diesem Gedanken stehen sie nicht allein, denn das Konzept stieß bei Schulleiterin Antje Reinhold und beim Vorsitzenden der Angelfreunde, Michael Tüpke. auf offene Ohren.

Die beiden angehenden Pädagogen Patrick Rohrbach (von links) und Jan Waloszczyk sowie Reinhard Hiller aus Wellaune, Christian Stadler aus Wellaune und Mario Schneider aus Naundorf von den Schnaditzer Angelfreunden. Quelle: Heike Nyari

Doch, wie kommen junge Hallenser ausgerechnet auf Schnaditz? „Ich bin selbst leidenschaftlicher Angler“, erzählt Patrick Rohrbach, der nicht nur in Eilenburg aufwuchs, sondern schon als Zehnjähriger mit seinem Vater an mehreren Gewässern der Region unterwegs war. Dann besuchte er vor einem Jahr das Schnupperangelfest in Schnaditz und zeigte sich vom Engagement der Angelfreunde begeistert. Der Verein war auch sofort bereit, das Angelprojekt der Schule zu unterstützen.

Apropos Schnupperangelfest – jetzt schon mal vormerken! Der beliebte Familientag mit den Schnaditzer Angelfreunden findet am 22. Juli wieder am Schlossteich statt. An diesem Tag wird kein Fischereischein benötigt und Angelgerät wird vor Ort gestellt.

Von Heike Nyari