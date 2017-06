Schnaditz. Nach wochenlanger Vorfreude auf das 10. Pfingstschnitzen in Schnaditz ließen die Akteure um Kettensägenkünstler Raik Zenger zunächst mächtig die Ohren hängen, denn der Sonntag zeigte sich verregnet und kalt und der angekündigte Kräuter- und Trödelmarkt fiel einfach ins Wasser. Umso größer war die Freude, dass Tag Nummer zwei Volksfestcharakter annahm und die Gäste aus allen Himmelsrichtungen den Weg in den Bad Dübener Stadtteil fanden. Die Händler, die für Sonntag gemeldet waren, kamen dann spontan am Montag – und alles war gut. Wirklich gut war auch die Stimmung auf der Festwiese gegenüber der Kirche, denn die Kettensägen kreischten, die Kindereisenbahn zog ihre Runden und neugierige Besucher bummelten von Stand zu Stand. Die Schnaditzer Angelfreunde hatten ihre Kegelbahn aufgebaut und lobten einen Wettstreit aus.

Der persönliche Wunsch von Initiator Raik Zenger zum Jubiläum: Um die beste Mittagszeit wurde der Pfingstochse am Spieß angeschnitten und schmeckte wirklich hervorragend. Lecker waren auch die selbst gebackenen Kuchen, die im Bürgerhaus von den Tiefenseer Landfrauen und dem Kohlhaas-Club Schloss Schnaditz serviert wurden. Im Bürgerhaus hatte Ines Hunger eine Mal- und Bastelstraße für die jüngsten Besucher aufgebaut und es gab selbstgebastelte Geschenkartikel ihrer Werkstatt Kunterbunt. Kunterbunt war auch das Angebot von Reiner Herrig aus Wurzen. Der Autor des dreiteiligen Kohlhaas-Epos hatte seine bisher zehn veröffentlichten Bücher im Gepäck.

Von Heike Nyari