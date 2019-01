Bad Düben

Bad Dübens Oberschul-Lehrer machen in hell-blau. Zum Tag der offenen Tür am Freitag trat das 40-köpfige-Pädagogen-Team im Polo-Shirt-Einheits-Look an. „Das hat der Förderverein gesponsert“, freut sich Konrektorin Ute Kirchhof. Auch die Schüler bekommen noch dunkelblaue T-Shirts, die bei Festen, Feiern und Wettbewerben für ein einheitliches Bild sorgen werden. Dank des Farbtupfers waren die Lehrer im Gewusel gut auszumachen. Gekommen waren nicht nur viele der rund 400 derzeit hier lernenden Fünft- bis Zehntklässler, die Freunde und Eltern mitgebracht hatten, sondern natürlich Grundschüler aus Bad Düben, Laußig, Löbnitz und Zschepplin, für die es ab Sommer heißt: In welche Schule gehe ich denn nun?

Schnupperstunden in Geschichte und Biologie

So oder so werden neue Fächer hinzukommen. Geschichte, Geografie, Biologie beispielsweise. In Schnupperstunden konnten sich die Viertklässler einen Eindruck verschaffen. „Geschichte ist ein großes Feld. Alles, was jetzt gesagt wird, ist im nächsten Moment Geschichte“, erzählte Florian Schwert, der mit Petra Pieper einen Einblick in sein Fachgebiet gab. Ein Hilfsmittel, um Historie greifbar zu machen, ist ein Zeitstrahl. An einem aufgemalten an der Tafel konnten sich die Neuen schonmal am Zuordnen von Ereignissen ausprobieren. Später stellten Leonie und andere ihre ganz persönlichen Zeitstrahle vor. Auch Familiengeschichte ist Geschichte. Das Interesse an den Schnupperstunden, die es 2018 erstmals gab, ist riesig. Die Anmeldelisten waren im Nu voll.

Inklusion ist ein wichtiger Aspekt

Und was gab es noch? Technik im Keller, Sport in der Turnhalle, Ausstellungen in Kunst und Mathe, Gitarrenkurs, Schulband in der Aula, Ganztagsangebote beispielsweise und viel mehr. Die Schule ist zudem Europaschule, pflegt viele Partnerschaften, beispielsweise nach Jekatarinenburg, Polen, Slowenien. Inklusion ist ein wichtiger Aspekt im Schulleben, für Schüler, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Im Café gab es Kuchen und Brötchen. „Ein großer Dank geht an die Eltern und den Förderverein, die uns enorm unterstützt haben“, sagt Schulleiter Matthias Schuster.

Von Kathrin Kabelitz