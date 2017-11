Schüler in Bad Düben setzen beim Einkauf auf gesunde Lebensmittel

Bad Düben. Zwei Tage lang war der Unterricht an der Heide-Grundschule mal anders. Jedenfalls für die Jungen und Mädchen der dritten Klassen, die mit den Lehrern und Bettina Noack von der Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen ein neues Projekt starteten. „Wir wollen die Finanzkompetenz der Kinder stärken“, sagte die Awo-Mitarbeiterin und stellte in den Raum, dass die Gefahren überall lauerten. Ganz konkret ging es um die Beeinflussung der Werbung, mit denen Kinder von klein auf an konfrontiert werden und wie sich das Kaufverhalten dadurch entwickelt. Zweiter Ansatz für das Projekt war die Gesundheit.

Verführerische Leckereien

Praktisch sah das Ganze so aus, dass zwei lange, reich gedeckte Tische einen fiktiven Supermarkt darstellten mit allem, was dazu gehört. Die Auswahl war groß und beinhaltete neben gesunden Lebensmitteln auch allerlei verführerische Leckereien wie Chips, Cola, Kekse, Pizza und Süßigkeiten, aber auch beliebte Spiele zum Zeitvertreib. Fünf Kinder bildeten eine Familie, die unter genauer Beobachtung der Mitschüler zum Einkaufen geschickt wurden. 20 Euro standen zur Verfügung und an der Kasse bezahlte die Familie 18,20 Euro. Das Budget wurde also eingehalten. Doch was landete im Einkaufskorb? Bettina Noack zeigte sich zufrieden. Die Kinder hatten zwar auch eine Schokolade eingekauft, doch im Großen und Ganzen entschieden sich sie für gesunde Lebensmittel, wie Brot, Quark, Obst und Gemüse.

Wissenswertes über das Geld

Während der Projekttage erfuhren die Jungen und Mädchen auch Wissenswertes über das Geld und seine Geschichte. Sie diskutierten über das Kaufverhalten in der Familie und wie es ihnen persönlich geht, wenn sie alleine einkaufen gehen. Mit Janet Torres Lupp und Christian Thurow vom Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal Torgau beschäftigten sie sich außerdem mit der Thematik Werbefilme, Spots und Slogans und wo man ihnen überall begegnet.

Von Heike Nyari