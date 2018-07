Bad Düben

Die Baugenehmigung für den Umbau des alten Gymnasiums in der Durchwehnaer Straße zu einem modernen Schulzentrum ist da. Diese lag zwar im Februar schon einmal vor, musste aber nach Änderungen in der Planung und statischen Neuberechnungen nochmals beantragt werden. Nun hat das Warten ein Ende: „In Sachen Statik und Naturschutz ist alles geklärt. In den nächsten 14 Tagen geht es los“, ist Trägervereinschef Gisbert Helbing froh, dass nun die letzte und entscheidende Etappe auf dem Weg zum Schulzentrum starten kann.

Zunächst beginnt der Abriss

Abgerissen werden soll dabei zunächst ein rund zehn Meter langes Gebäudeteil vom Erdgeschoss bis zum Dach. In diesem Leerraum sollen dann das Entree plus Dachterrasse und Fahrstuhl gebaut werden. Geplant war das anders, hätte sich aber nur mit viel Aufwand und Abstützsystemen umsetzen lassen.

Am Ziel, dass ab dem Schuljahr 2019/20 hier zwei 6., zwei 7., zwei 8. und erstmals drei neue 5. Klassen lernen, ändert sich nichts. Fertig werden sollen bis dahin auf jeden Fall die ersten beiden Etagen plus Erdgeschoss. Über sechs Millionen Euro kostet das Projekt zunächst, das der Förderverein ohne Förderung stemmt. Später soll für weitere drei Millionen Euro ein Anbau mit Mehrzeckräumen, Lernlandschaften und einem Café entstehen.

Neue Schüler und Personal

Neben dem Umbau laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr. 52 neue Fünftklässler wird es geben, sie lernen wie die Sechst- und Siebtklässler vorerst in der Schule am Kirchplatz. Die personelle Situation hat sich inzwischen entspannt. Die freien Stellen in der Grundschule und in der weiterführenden Schule seien, so Helbing, besetzt.

Von Ilka Fischer