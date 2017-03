Bad Düben. Der Wind pfeift durch den Glockenturm der Bad Dübener Nikolaikirche. Zentimetergenau lenkt der Kranführer den Ausleger in einen kleinen geöffneten Belüftungsschacht in 30 Meter Höhe. Dort hängen Mitarbeiter einer Heidenauer Glockenbaufirma die alten Joche, so nennt man die Aufhängungen der Kirchenglocken, an den Haken und bringen sie auf die Erde zurück. Auf dem Rückweg nach oben nehmen sie die neuen Aufhängungen gleich mit. Die wiegen bis zu 150 Kilo und müssen vorsichtig in den Turm gehoben werden.

Seit ein paar Tagen laufen die Arbeiten zur Reparatur der Glocken sowie der Elektrik. „Es hat etwas länger gedauert, als geplant. Doch die Reparatur hatte sich als umfangreicher und dann auch als teurer herausgestellt. Deswegen mussten wir noch weiter Spenden sammeln, um das Projekt anzugehen“, sagte Kantor Norbert Britze.

Die Maßnahme schlägt mit rund 20 000 Euro zu Buche. Die werden fast ausschließlich über Spenden und Eigenmitteln der Kirchengemeinde finanziert. In den nächsten Tagen und Wochen sollen die insgesamt drei Joche aus Holz und Stahl über den Glocken positioniert und verbunden werden.

Die Situation war zuletzt so schlimm, dass zu verschiedenen Anlässen schon gar nicht mehr geläutet werden konnte. „Wenn alles klappt, dann hoffe ich, dass Gründonnerstag die drei Glocken nach langem Schweigen endlich wieder ertönen“, so Britze weiter. Vor über zwei Jahren ertönten zwei der insgesamt drei Glocken das letzte Mal. Die letzte noch funktionierende war kurz vor dem Verstummen.

Insgesamt fünf kleine und große Glocken aus Guss und Bronze hängen im Kirchturm. Zudem wird sämtliche Elektrik im Zuge der Bauarbeiten ausgetauscht und auf den neuesten Stand gebracht.

Von Steffen Brost