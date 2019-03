Bad Düben

Da hieß es zunächst Stühle rücken, damit alle 94 Gäste Platz hatten, die in der Bad Dübener Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Nordsachsen an der Wahl des neuen Ortsvorstandes teilnahmen. Gleich zu Beginn ließen es sich die Sängerinnen und Sänger des Awo-Chores nicht nehmen, die Vereinsfreunde mit einigen Liedern freudig zu begrüßen.

Platz für Jüngere

Auch die langjährige Vorstandsvorsitzende Bärbel Heyer sprach zur Begrüßung und berichtete über die geleistete Arbeit der zurückliegenden vier Jahren. An ihr war es auch, sich nicht nur bei den fleißigen Vereinsmitgliedern, sondern auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern herzlich zu bedanken. Sie erinnerte an die zahlreichen durchgeführten Geburtstagsfeiern mit Kaffeetafel und Kulturprogramm für die Senioren, an die vom Verein organisierten Frühlings-, Sommer- und Herbstfeste, das Weihnachtsliedersingen und einiges mehr.

Selbstverständlich ließ Bärbel Heyer in diesem Zusammenhang den Awo-Chor nicht unerwähnt, der vielen Menschen mit seinen Auftritten Freude bereite. Sie erinnerte des weiteren an die Awo-Volleyballgruppe im Jugendhaus Poly sowie an die musikalischen Ausflüge und die beliebten Sieben-Tage-Fahrten. Die Arbeit des Ortsvereins sei gut organisiert und man genieße eine gute Vernetzung zum Kreisverband Nordsachsen. In ihren Ausführungen machte Bärbel Heyer deutlich, dass sie für eine weitere Wahl jedoch nicht mehr zur Verfügung stehe. Sie wolle nach 14 Jahren Vorstandsarbeit der jüngeren Generation gern Platz machen, versprach jedoch, jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Vorstand besteht aus sieben Frauen

Und, was die jüngere Generation anbelangt, da kann die Awo offensichtlich aus dem Vollen schöpfen. Schaut man sich die ausschließlich weiblichen Kandidaten an, wird ersichtlich, dass der Altersdurchschnitt ordentlich gesenkt werden konnte. In Zeiten, wo es oft zu Überalterung in den Vereinen kommt und jüngerer Nachwuchs nicht selten ausbleibt, zeigt sich bei der Bad Dübener Awo eine gute Entwicklung. Der neuen Vorstand besteht aus sieben Frauen. Die neue Vorsitzende ist Simone Thor und ihre Stellvertreterin heißt Christiane Barthel. Um die Finanzen kümmert sich Birgit Girod und als Beisitzer fungieren Melanie Burkhardt, Jana Franke, Daniela Schwope und Katrin Blume.

Von Heike Nyari