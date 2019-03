Gruna

Eigentlich hat Axel Herber schon 1989 seinen Meister gemacht. Doch der Silberne Meistebrief der Handwerkskammer zu Leipzig ist ihm erst jetzt, fünf Jahre später, verliehen worden. Warum? Das kann der 54-Jährige auch nicht so genau sagen. „Das habe ich wohl meiner Frau zu verdanken“, erzählt er. Die hatte im vorigen Jahr darüber gelesen und sich dann bei der Handwerkskammer gemeldet. Prompt kam die Einladung ins Leipziger Messezentrum. Und dort nahm Axel Herber den Silbernen Meisterbrief in Empfang.

Beim Vater gelernt

Der Grunaer freut sich über die Auszeichnung. Zusammen mit seinem Sohn Martin (33) führt er heute den Zimmereibetrieb. Gelernt hat Axel Herber den Beruf bei seinem Vater Horst. Der war in Delitzsch Meister, durfte sich 1979 selbstständig machen, was für DDR-Verhältnisse eher ungewöhnlich war. „Ich weiß noch, dass mein Vater acht Jahre lang immer und immer wieder einen Antrag gestellt hat“, erzählt Axel Herber. Bis es dann geklappt hatte. So konnte er unter den Fittichen seines Vaters den Beruf erlernen.

Nach der Wende nach Laußig

Die Wendezeit hat der Familienbetrieb gut gemeistert, behauptet sich bis heute am Markt. Von Delitzsch ging es damals ins kleine Laußig. Am ehemaligen Betonwerk hat Axel Herber heute seine Werkstatt, fertigt Dachstühle, Carports und Innentüren – vor allem für den privaten Bereich. Mit dem Unternehmen Ytong kooperiert er, das in Laußig Bausatzhäuser anbietet. Meistens wird er dann für die privaten Bauherren tätig – und das im Umfeld von etwa 50 Kilometern.

Abwechslungsreiche Arbeit

„Der Beruf ist abwechslungsreich, der Kontakt mit den Kunden macht mir Freude“, erzählt Axel Herber. Besonders schön sei, wenn er seine Zunftkleidung anziehen kann – meistens dann, wenn ein Richtfest gefeiert wird und er den Richtspruch verliest. Den kann er zwar fast auswendig. Doch die Kunden finden es schöner, wenn dieser abgelesen wird. Und so erfüllt er nicht nur private Bauherrenwünsche aus Holz, sondern auch das Feierliche drumherum als Meister eines alten Handwerks.

Von Nico Fliegner