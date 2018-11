Delitzsch/EIlenburg/Bad Düben

Mit einem dreifachen „DCV-Hellau“ hat der Delitzscher Carnevalsverein die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Nach einem kleinen Umzug vom Unteren Bahnhof in den alten Stadtkern setzten die Vereinsmitglieder punktgenau um 11.11 Uhr zum Sturm auf die Eingangstür des ehemaligen Ringtheaters. Nach wenigen Sekunden öffnete sich die Tür und der Hausherr des „Markt Zwanzig“ Jens Müller übergab den symbolischen Schlüssel an die Karnevalisten. Erstmalig musste Präsident Rüdiger Kleinke krankheitsbedingt kurzfristig seine Aufgaben das Gründungsmitglied Beatrix Giesel-Hammer übergeben. Gemeinsam mit den Funken hielt sie stolz den Schlüssel in der Hand.

Mit dem 25-jährigen Vereinsjubiläum sehen die Mitglieder des DCV das „Markt Zwanzig“ nun als ihre neue Stammadresse. Start für die erste Veranstaltung ist am 17. November. Der DCV lädt mit seinem ersten Tanztag Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren zu verschiedenen Tanzworkshops ein. Jens Müller selbst freut sich über die neue Kooperation mit dem Verein, welcher das Haus in der kalten und tristen Jahreszeit nun ebenfalls beleben wird.

So feierten die Eilenburger

„Wer die Qual hat, hat die Wahl und die beste Wahl ist Karne-Wahl“ – unter diesem Motto starten die Jecken der Muldestadt in die fünfte Jahreszeit. Und so hatte auch Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) keine Wahl und übergab trotz der überzogenen Zeit den überdimensional großen Rathausschlüssel. Zuvor jedoch gab Präsident Michael Holland die ersten Seitenhiebe zum Besten und nahm Schelers Muldestadt mit all seinen Verkehrsproblemen auf die Schippe. Aber der OBM feuerte mit genauso tollem Witz und Wortschwall zurück. „Na das wird doch, von Jahr zu Jahr gibt es ein paar Sätze mehr“, lobte Mathias Gürke ins Mikrofon. Der Schlüsselübergabe wohnten wie immer viele Schaulustige bei und die Tanzgruppen umrahmten das Spektakel.

Tolle Show vorm Dübener Rathaus

Der Kurstädtische Hammermühler Karnevalsverein in Bad Düben begnügte sich nicht nur damit, Punkt 11.11 Uhr den Schlüssel von Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) einzufordern, sondern die Narren lieferten etwa eine Stunde lang eine kleine bunte Show vor dem Rathaus auf dem Markt. Es tanzten Show- und Gardemädchen, der Präsident Matthias Lachmann hielt eine Bütt, in der er das Volk augenzwinkernd über Politik und Zeitgeschehen aufklärte und das neue, ganz in weiß gewandete Prinzenpaar Rene I. und Kathrin I. wurden inthronisiert. Dank einheimischer Bäcker gab es für alle reichlich Pfannkuchen und es mundete heißer Glühwein.

Von Alexander Prautzsch, Anke Herold und Heike Nyari