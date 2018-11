Torfhaus

100 Jäger, 40 Jagdhelfer sowie zwölf Hunde gingen am frühen Morgen in den umliegenden Wäldern des Revieres auf Jagd nach Reh, Wildschwein und Co.

22 Jagden stehen an

„Die Hubertusjagd ist der traditionelle Auftakt der Drückjagdsaison. Bis zum Ende im Januar finden 22 solcher Jagden bei uns im Forstbezirk Taura statt. Diese dienen auch dazu, die Wildbestände effizient zu regulieren“, sagte Saskia Petzold, Sachgebietsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei Sachsenforst.

Bis zum Nachmittag saßen die Jäger in den Wäldern auf ihren Hochsitzen. Schöneiche-Revierleiter Alexander Hentzschel war ebenfalls mit unterwegs. Allerdings beobachtete er in diesem Jahr nur recht wenig Wild. „Anderen ging es ebenfalls so. Sie sahen aber auch andere Tiere.

Wolf beobachtet

Ein Jagdteilnehmer konnte im Wildenhainer Bruch einen durchziehenden Wolf beobachten“, erzählte Förster Hentzschel. Am frühen Nachmittag trafen sich alle Beteiligten wieder am Ausgangspunkt der Jagd nahe Torfhaus. Beim anschließenden Streckelegen konnten insgesamt elf Stück Reh-, fünf Stück Schwarz- und sechs Stück Rotwild auf der Strecke verblasen werden. Anschließend konnten private Besucher das Fleisch erwerben. Was übrig blieb, ging zu regionalen Wildhändlern.

Von Steffen Brost