Söllichau

Die kürzeste Verbindung von Bad Düben nach Durchwehna und Friedrichshütte läuft durch Söllichau. Auch viele Kossaer nutzen diese Verbindung nach Bad Düben und zurück, statt über Authausen zu fahren. Mehrere Monate werden die Autofahrer einen Umweg über Görschlitz und Authausen in Kauf nehmen müssen. Vor allem für Pendler, die von sächsischer Seite in den Bad Schmiedeberger Kliniken arbeiten, ist das ein großer Aufwand. Der Umweg führt über die Bundesstraße B 2 bis nach Kemberg und von dort aus durch die Dübener Heide über Meuro wieder zurück nach Bad Schmiedeberg. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt.

Mehrere Bauabschnitte

Wie von Veit Bille von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zu erfahren ist, sind von den Bauarbeiten die Brunnenstraße und die Schmiedeberger Straße in Söllichau (L128 und L130) betroffen. Der erste Bauabschnitt erfolgt vom Ortseingang von Richtung Tornau aus gesehen bis zum Abzweig Bad Düben am Kulturhaus. Von dort aus reicht der zweite Bauabschnitt bis zum Kreuzungsbereich am Einkaufsmarkt. Der dritte Bauabschnitt, der lediglich eine neue Deckschicht erhält, zieht sich dann den Berg hinauf bis zum Ortsausgang Richtung Bad Schmiedeberg.

Baustelle bis Mitte Oktober

Wie aus dem Rathaus der anhaltischen Kurstadt zu erfahren ist, soll ein Großteil der Arbeiten möglichst in den Sommerferien erfolgen. Trotzdem wird damit gerechnet, dass die Fertigstellung des Gesamtprojekts erst Mitte Oktober realisiert werden kann. Für die Söllichauer selbst gibt es eingeschränkte innerörtliche Fahrmöglichkeiten. Trotzdem ist mit Behinderungen zu rechnen.

Von Heike Nyari