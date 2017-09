Sonnige Aussichten – auch 2018 könnte es wieder einen Stadtstrand in Bad Düben geben

Bad Düben. Wenn es nach Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) geht, wird es auch 2018 in der Kurstadt einen Stadtstrand geben. Die Rückmeldung von den Unterstützern und insbesondere von den Cafés am Markt beziehungsweise am Paradeplatz seien sehr positiv gewesen, konstatierte unlängst die Stadtchefin. Besonders beeindruckt habe sie die Abendveranstaltung der Feuerwehr. „Die Kameraden“, so lobt sie, „haben, nicht nur, weil sie ihren Cocktails an der Blaulichtbar passende Namen wie Drehleiter verpassten, verstanden, worum es geht.“ Doch auch andere Projekte wie die Salsaabende seien gut angenommen worden.

2018 – Stadt-Discotreffen Dübener Hof am Stadtstrand?

Für die Stadt habe sich der Aufwand zudem in einem sehr überschaubaren Rahmen gehalten. Neben Aufbauleistungen kamen von der Stadt schließlich lediglich rund 2000 Euro für Liegestühle und Strandkörbe. Diese stünden nun natürlich auch für 2018 bereit. „Bei einer längeren Vorbereitung und vielleicht auch einer Verkürzung der diesjährigen achtwöchigen Strandzeit hat das Ganze auf jeden Fall viel Potenzial“, ist sich die Bürgermeisterin sicher. Sie verhehlt aber auch nicht, dass die Stadt die Dinge nur anschubsen kann. Umsetzen müssten es in jedem Fall die Bad Dübener. Ideen gebe es auf jeden Fall genug. Dazu gehört auch der beim Strandfest 2017 geborene Gedanke, doch einmal eine Art Stadt-Discotreffen in Erinnerung an alte Zeiten im Dübener Hof zu organisieren. „Der Paradeplatz“, so überlegt Astrid Münster dann doch schon mal, „würde dafür jedenfalls so richtig gut passen.“

Von Ilka Fischer