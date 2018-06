Bad Düben

Feuerfalter, Kleines Wiesenvögelchen, Großes Ochsenauge, Bläuling – die Mädchen und Jungen der Bad Dübener Kita „Spatzenhaus“ haben Pappmodelle der Schmetterlinge in der Hand und suchen auf der Wiese am Rodelberg nach den Originalen. Einige finden sie tatsächlich und von Sophie von Eichborn vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen erfahren sie mehr über die Tagfalter.

Die Fläche am Rodelbwerg in Bad Düben ist eine der Schmetterlingswiesen in Sachsen. Eine Tafel weist sie als Nummer 142 aus. Quelle: Heike Nyari

Düben hat drei Schmetterlingswiesen

Dass die Fläche eine der drei Schmetterlingswiesen ist, die es in der Kurstadt gibt, erfahren nun alle Interessierten, eine Tafel mit der Nummer 142 gibt jetzt Auskunft über Nutzen und Sinn dieser Fläche. „Die Wiese wird seltener gemäht und bei jeder Mahd eine Teilfläche stehengelassen, sodass dort Wildblumen blühen und Schmetterlinge in allen Entwicklungsstadien Lebensraum finden“, so Sophie von Eichborn. Diese Wiesen sind Teil einer seit einigen Jahren sachsenweit laufenden Mitmachaktion „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“, in der jeder Interessierte dazu beitragen kann, die Artenvielfalt in sächsischen Städten und Dörfern zu erhöhen. Neben den drei Wiesen, die in der Stadt vom LPV betreut werden, gibt es eine private in Schnaditz.

Weitere Wiesen in Nordsachsen werden gesucht

Weitere Wiesen werden gesucht. Die Tafel verweist auf die Seite www.schmetterlingswiesen.de. Dort sind alle Wiesen auf einer Sachsenkarte sowie Infos zu Tagfaltern, Nahrungspflanzen und Wiesenbehandlung aufgeführt. Mittels einer App können vor Ort Schmetterlinge bestimmt und für den Fundort gemeldet werden.

Von Kathrin Kabeitz