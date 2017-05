Wenn die Bürgermeister des Städtebundes Dübener Heide unterwegs sind, gilt es Erfahrungen zu sammeln. Die jüngste Fahrt führte in die Gegend um Diez, unter anderem auch nach Nassau an der Lahn. Hier schaute sich Dübens Stadt-Chefin Astrid Münster (FWG) an der ersten Supagolf-Anlage in Deutschland genau um. Und das nicht ohne Grund.