Bad Düben

Unter dem Motto „Sport statt Gewalt“ kämpfen bis nächste Woche Dienstag 1360 Mädchen und Jungen aus Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Kindertagesstätten bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben um Zeiten, Weiten und Höhen. Zum 14. Mal richtete die Bundespolizeiabteilung Bad Düben mit ihren Netzwerkpartnern die Sportfeste aus. „Alles findet im Rahmen der Polizeilichen Kriminalprävention statt. Über den Sport und die Bewegung sollen die Kinder und Jugendlichen unter anderem Spaß und Selbstbestätigung erfahren. Doch ohne die vielen Helfer ist solch ein Event nicht machbar. Ich danke insbesondere dem Trägerverein SV Bad Düben, der Kurstadt, dem Landessportbund, Kreissportbund, Jugendmigrationsdienst, Landkreis Nordsachsen sowie unseren Kollegen der Abteilung. In all den Jahren haben wir mehr als 31 000 Mädchen und Jungen im fairen sportlichen Wettstreit zusammengebracht“, sagte Polizeihauptkommissar Uwe Kulawinski zur Eröffnung.

Wettbewerbe gibt es unter anderem im leichtathletischen Dreikampf, Staffelwettbewerben, Tauziehen und Volleyball. Den Auftakt bei hochsommerlichen Wetter absolvierten gestern Vormittag 391 Grundschüler aus Bad Düben, Löbnitz, Authausen, Krostitz und Bad Schmiedeberg. „Wir freuen uns immer, wenn wir hier starten. Denn es ist eine tolle Veranstaltung, bei der alle viel Spaß haben“, sagte Hanno Lindner von der HeideGrundschule Bad Düben, die allein mit 120 Schülern am Start war.

Am Mittwoch folgen die Gymnasien sowie die Oberschulen und morgen treten die 5. und 6. Klassen der Regionen gegeneinander an. Im Rahmen der Polizeilichen Prävention durchlaufen alle Teilnehmer auch eine Veranstaltung wo die Kriminalprävention im Vordergrund steht. Diesmal dreht sich dabei alles um das Thema Soziale Medien. Den Abschluss bilden am Dienstag rund 100 Kinder aus den Kindertagesstätten der Region.

Die Mannschaftswertung im Tauziehen der dritten Klassen gewann die Grundschule Krostitz vor der Evangelischen Grundschule Bad Düben und der Grundschule Bad Schmiedeberg. Bei den vierten Klassen siegten die beiden Klassen der Heidegrundschule Bad Düben vor der Evangelischen Grundschule Bad Düben. Die Schulwertung im Staffellauf entschied die Grundschule Authausen vor der Evangelischen Grundschule Bad Düben und der Grundschule Krostitz für sich.

Von Steffen Brost