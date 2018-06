Laußig

Rund 1,3 Millionen Euro flossen seit 2016 in die Überleitung des Abwassers nach Bad Düben, in drei Pumpstationen sowie in den Abriss der alten Kläranlage.

Auch bei dem Bau des Kanals in der Kleinen Aue für rund 600 000 Euro ist die Gemeinde, die die Abwasserentsorgung in den drei Ortsteilen Laußig, Pristäblich und Gruna in eigener Regie hat, inzwischen weit vorangekommen. Zudem werden derzeit punktuell Schäden an den Kanälen in Gruna beseitigt.

Schwerpunkt Dübener Straße

„Unser Fokus richtet sich derzeit auf die rund 725 Meter lange Dübener Straße in Laußig samt der dortigen Nebenanlagen“, sagt Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Schon die Planung, bei der von Mischwasser- auf Trennsystem umgestellt wird, sei kompliziert. „Die alten Kanäle liegen teilweise bis zu vier Meter tief. Damit ist klar, dass von der Straßen nichts übrig bleibt und auch die Straße im Anschluss komplett neu gebaut werden muss.“

Baugrund wird untersucht

Derzeit läuft die Straßenbestandsvermessung sowie die Untersuchung des Baugrundes. Bei der Gemeinde setzt man darauf, dass die Planungen bis 30. September komplett sind. Erst danach könnten dann die Fördermittel beantragt werden. Werden diese bewilligt, könnte dann ab 2019 gebaut werden. Anschließend muss dann noch der Austausch der Kanäle in der Hauptstraße, der Schulstraße, der Denkmalstraße und der Mittelstraße erfolgen. Auch an den Kanälen in Pristäblich müssen noch Schäden beseitigt werden.

Von Ilka Fischer