Bad Düben

Zum 111. Einsatz in diesem Jahr wurden die Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr am Sonntagmorgen an die B 183 Richtung Görschlitz alarmiert. Aufgrund eines Defektes des in Bad Düben stationierten Tanklöschfahrzeuges wurde ebenfalls die Feuerwehr Tiefensee mit dem Tanklöschfahrzeug alarmiert. Rund 150 Quadratmeter Straßengraben mit Baumbestand brannten – der Brand drohte, sich weiter auszubreiten. Daraufhin wurde auch die Feuerwehr Authausen mit dem TLF-W nachgefordert. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden und abgelöscht werden. Die Tanklöschfahrzeuge stellten die Wasserversorgung sicher.

