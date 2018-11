Schnaditz

In der Auseinandersetzung um Schloss Schnaditz spitzt sich die Situation offenbar weiter zu. Nach der Rückabwicklung des 2014 getroffenen Kaufvertrages hat die amerikanische Investorengruppe auch einen zweiten gesetzten Termin zum Verlassen des Schlosses Ende Oktober ergebnislos verstreichen lassen. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), die die Fronten mittlerweile als verhärtet sieht, hat angekündigt, dass die Stadt, der das Schloss mittlerweile wieder gehört, darauf reagieren werde. Weitere Details nannte sie nicht.

Ende September war bereits der erste Übergabe-Termin gescheitert, als Helga van Horn, die für die Schnaditz GmbH verhandelt und ihr Sohn Nick, der Mitgesellschafter ist und vor Ort wohnt, zwar zur vereinbarten Zeit erschienen, aber unmissverständlich erklärten, dass sich nun ihre Anwälte an die Stadt wenden werden. Das sei, so Astrid Münster, bis heute nicht geschehen, „weder bei uns direkt noch bei unseren Anwälte.“

Dass sich die Situation so zuspitzt, hatte für einige Ratlosigkeit gesorgt, weil die damaligen Besitzer im Vorfeld signalisierten, die Situation zu akzeptieren und keine Probleme machen zu wollen. Helga van Horn hatte daraufhin die Haltung der Amerikaner in einem Schreiben an die LVZ unter anderem damit begründet, dass sie die bereits investierten 400 000 Euro nicht verlieren wollten. Zudem, so ihr Vorwurf, werde man in Deutschland bestraft, wenn man investieren wolle. Auf die benannte Summe hatte sie den finanziellen Verlust, der sich aus den vor Ort getätigten Investitionen und dem Kaufpreis von 120 000 Euro zusammensetzt, insgesamt beziffert. Im Rathaus kann man die 400 000 Euro nicht nachvollziehen: „Dieser ist uns nie nachgewiesen worden, obwohl wir verwendbare Belege oder Nachweise immer eingefordert haben“, so Astrid Münster.

Stadt Bad Düben ist wieder Besitzer der Immobilie

Zum 30. Juni dieses Jahres war der Kaufvertrag rückabgewickelt worden, mittlerweile war auch die Überschreibung im Grundbuch erfolgt, alle Rückübertragungsunterlagen unterschrieben. Über den Sommer hatten die Investoren noch Zeit, das Gebäude der Stadt wieder zu überlassen. Derzeit gäbe es, so Münster, weitere Nutzer, so unter anderem eine Herrenrunde, die mittlerweile aufgefordert wurden, ihre Sachen in den nächsten Tagen aus dem Gebäude zu räumen.

Von Kathrin Kabelitz