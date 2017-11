Streitbar – Bad Dübener Kurrende läutet Friedensdekade ein

Bad Düben. „Streiten!“ So heißt das ungewöhnliche Motto der Friedensdekade 2017. Gestritten werden soll allerdings für Frieden und Gerechtigkeit. Also eher ein friedlicher Streit – gegen die Bequemlichkeit, sich alternativlos mit dem Bösen in der Welt abzufinden.

So gesehen passt das Motto sehr gut zur zehntägigen Veranstaltungsreihe in Bad Düben. Denn gestritten wurde in der Kurstadt-Gemeinde viel und oft auch mit Erfolg. Zu DDR-Zeiten bis zum Herbst 1989 ging es tatsächlich vor allem um den Frieden – unter dem Slogan „Dübener Heide waffenfrei!“. Und tatsächlich ist der frühere Armeestandort inzwischen Geschichte. Später wurde für mehr soziale Gerechtigkeit gestritten, gegen Ausgrenzung, für neue Wege in der Bildung. Das evangelische Schulzentrum ist der schöne Beweis, dass es tatsächlich anders geht. Nun wird aktuell für einen Pfarrer im Ort gestritten – man darf gespannt sein.

Eigene Komposition von Kantorin Neumann

Die Dübener Kurrende ist ein treuer Begleiter und Auftaktgeber der Dübener Dekade im November. Diesmal hatte Kantorin Elisabeth Neumann viel Harmonie, Trost und Erbauung im Notengepäck. Wenig Kontraste, viel Wohlfühlklang. Vielleicht streitbar – wenn das Motto eigentlich „Streiten“ heißt. Doch weil zu einem Streit auch immer die Versöhnung gehört, nahmen die Besucher des Abendsingens das Programm dankbar auf. Zurecht: Es klang einfach zu gut und wärmte im nasskalten Novembergrau. Die Eröffnung hatte Elisabeth Neumann selbst komponiert. „Mitten wir im Leben sind“ – der Text von Luther, die Melodie und der Chorsatz von der Dübener Kantorin. Wunderbar!

Ebenso der Hymnus „Horch die Wellen tragen“ – ein russischer Vesperchor von Dimtrij Bortniansky. Die jüngsten Kurrendaner als Vorsänger, zarte Sopranstimmen im Wechsel mit dem runden Chorklang: „Jubilate!“ Das passte. Die Klassiker „Ehre sei Gott in der Höhe“ von Franz Schubert oder die Schütz-Motette „Die mit Tränen säen“ fielen dagegen diesmal ganz leicht ab, der Ausfall einiger Sänger geht auch an der Kurrende nicht spurlos vorüber.

Adventskonzert diesmal mit vielen Gästen

Voll auf der Höhe mit der Gemeinde zeigte sich der Chor dagegen im Wechselgesang „Du hast uns Herr gerufen.“ Vermutlich war das schon eine gute Übung für das Advents-Konzert der Kurrende am 9. Dezember. Das wird diesmal so angekündigt: „Einmal Adventsmusik zum Mitmachen, Bitte“. Soviel wird schon verraten: Die Kurrende wird sich diesmal mit musikalischen Gästen verstärken. Und ein Mitmach-Konzert gestalten, was es so auch noch nicht in Bad Düben gegeben hat. In der Kurstadt klingen im Advent eben nicht nur die Glocken und die schönste Bescherung muss nicht immer bis zum Fest unterm Tannenbaum warten. Weihnachtszeit ist Musikzeit – darüber gibt es in Bad Düben dann wahrlich keinen Streit.

Von Olaf Majer