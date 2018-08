Bad Düben

Die Feuerwehr-Kameraden kommen nicht zur Ruhe: In der Nacht zum Sonnabend hat es in Bad Düben erneut gebrannt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Wehren der Kurstadt aber auch umliegender Gemeinden sowie Delitzsch und Eilenburg waren vor Ort.

Der erste Einsatz führte die Kameraden an die Mulde. Dort brannten rund 500 Strohballen. Gegen 3.25 Uhr dann der nächste Einsatz – ein Waldbrand in Richtung Schwemsal. Rund 5000 Quadratmeter Fläche standen da in Flammen. Bei der Bekämpfung des Brandes bekamen die Bad Dübener Unterstützung von den Feuerwehren aus Schnaditz, Tiefensee, Authausen, Krostitz, Löbnitz, Sausedlitz, Delitzsch und Eilenburg. Insgesamt waren 83 Kameraden mit 18 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz dauerte bis kurz vor 7 Uhr am Morgen an.

Ungeachtet des hohen Einsatzaufkommens laden die Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr an diesem Sonnabend zum Tag der offenen Tür. 10 Uhr geht es am Depot in der Bitterfelder Straße los. Ein Tag für die ganze Familie ist angekündigt, Vorführungen der Jugendfeuerwehr sind geplant, es gibt Info-Stände und Einblicke in alle Bereiche der Feuerwehr.

Von Bro/ka/cj