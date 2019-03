Bad Düben

Gerhard Tiegel ist 98 Jahre und er fährt und fährt und fährt. Zwar seit einigen Wochen keine Riesenstrecken mehr, aber rund um Bad Düben ist der lebensfrohe Rentner im Frühling wieder mit seinem Fahrrad anzutreffen. Das hohe Lebensalter ist ihm nicht anzusehen. Sein verschmitztes Lächeln ist sein Markenzeichen.

Vor zwei, drei Jahren radelte er noch regelmäßig 50 bis 60 Kilometer jeden Tag. Heute sind es immerhin noch 20 bis 30 Kilometer. „Mir fehlt die Zeit. Ich muss zu häufig zu Ärzten. Meine Gesundheit ist mir wichtig. Da bin ich tüchtig hinterher“, erzählt der Rentner. Schon in jungen Jahren entdeckte er die Liebe zum Radfahren. „Mein Vater hat mir das Radfahren ganz schnell beigebracht. Er hat mich drauf gesetzt, angeschoben und ich bin losgerollt. Aber erst später im Alter bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen und habe Kilometer gesammelt wie andere Briefmarken“, erzählt Gerhard Tiegel.

Traktorist in der Landwirtschaft

Der gebürtige Görschlitzer lernte früh seine Frau kennen und zog nach Söllichau, wo er als gelernter Traktorist in der Landwirtschaft arbeitete. Später arbeitete er im staatlichen Forstbetrieb und als Hausmeister. Er hat inzwischen zwei Söhne, wobei einer schon früh verstorben ist, fünf Enkel, vier Urenkel und vier Ururenkel. Seit dem Tod seiner Frau lebt er allein und zog später ins Betreute Wohnen in die Neuhofstraße nach Bad Düben. Er liebt das gesellige Beisammensein, verreist gern und genießt die Natur seiner Heimat.

Sein zweites Hobby ist neben dem Radfahren das Filmen. Denn regelmäßig lädt der Rentner zu Filmnachmittagen in die Seniorenbegegnungsstätte ein und zeigt seine selbstgedrehten Aufnahmen. „Immer wenn ich unterwegs bis, habe ich meine kleine Videokamera dabei. Ohne die fahre ich nie los. Ich liebe das filmen. Ich gehe zu den Bad Dübener Stadtfesten, zum Holzskulpturenwettbewerb und zu vielen anderen Veranstaltungen rund um die Stadt. Mittlerweile stehen fast 900 Kassetten Filmmaterial über Stadt, Land und zahlreiche Feste in meinen Regalen. Mittlerweile habe ich begonnen, alles von Kassetten auf DVD abzuspeichern. Das ist eine riesige Arbeit. Ich habe noch keine Zeit zum Sterben. Denn ich habe noch so viel zu tun“, lacht Tiegel.

Keine Angst vor der Technik

Der 98-Jährige macht bis heute alles selbst. Sein kleines Wohnzimmer gleicht einem Computerarbeitszimmer mit zwei riesigen Monitoren, mehreren Schnittgeräten, DVD-Playern, Minibildschirmen und vielen Metern Kabel. Tiegel weiß über jedes Kabel und jede Steckverbindung genau Bescheid. „Muss ich ja, falls mal etwas nicht funktioniert, habe ich das schnell selber in Ordnung gebracht“, so der Rentner weiter. Nach seinen Filmtouren wird das gesamte Rohmaterial gesichtet, geschnitten, vertont und beschriftet. Vor der komplizierten Technik hat der Rentner keine Angst. Er beherrscht sie professionell, macht aus dem Material seiner Aufnahmen sehenswerte Kurzfilme.

Auch von seinen Fahrten und Kurzurlauben bringt er immer wieder Aufnahmen mit. Für dieses Jahr stehen bei Gerhard Tiegel auch wieder mehrere Tagesfahrten und Mehrtagesfahrten im Plan. Polen, Istrien und das Gebirge sind dabei die Urlaubsziele des lebensfrohen Bad Dübeners. In zwei Wochen geht es erst einmal für fünf Tage auf die Insel Usedom. Dort in der Nähe wohnt auch seine Enkelin, die er dann gleich mit besuchen will. Gemeinsam soll dann schon mal die Feier für den 100. Geburtstag im kommenden Jahr geplant werden.

Von Steffen Brost