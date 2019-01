Kossa

Der Starrtermin steht nach wie vor: Ab Mai soll die Ortsdurchfahrt in Durchwehna und Kossa grundhaft ausgebaut werden. Die zwei Dörfer werden dann in den nächsten Jahren zur Großbaustelle. Abhängig ist das allerdings noch vom Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide (ZAWDH), der dort zuerst neue Leitungen ins Erdreich bringen will, und von Fördermittel für den Straßenbau, die der Landkreis beantragt hatte. ZAWDH-Geschäftsführerin Bärbel Deutrich teilte auf LVZ-Anfrage mit, dass ihr Verband den Monat Mai fest im Blick habe, um mit den Bauarbeiten zu beginnen. „Wir sind derzeit in der Endphase der Planungen und wollen die Leistungen ausschreiben“, erklärte sie und hofft, dass sich dies nicht allzu lange hinziehen wird.

Erst die Kanäle , dann die Straße

Geplant ist zunächst von Mai bis in den Herbst sämtliche Leitungen und Kanäle zu verlegen. Alle Grundstücke erhalten je einen neuen Anschluss an die Regenwasser- und Abwasserleitung. Das strikte Trennsystem ist neu. Teilweise werden auch neue Trinkwasserleitungen in den Ortschaften gebaut.

Im Zuge des Kanalbaus folgt dann auch der Straßenbau in den zwei Dörfern. Es ist geplant, dies „in einer gemeinschaftlichen Baumaßnahme durchzuführen“, so Landkreis-Sprecher Alexander Bley. Der erste Bauabschnitt beginnt am Sonnenhang in Durchwehna und verläuft bis zur Dorfstraße in Kossa. Der zweite Bauabschnitt, der 2020 über die Bühne gehen soll, wird von der Dorfstraße in Kossa bis zum Ortsausgang Richtung Falkenberg realisiert. Vom Sonnenhang in Durchwehna bis zum Ortsausgang Richtung Söllichau soll sich dann 2021 der dritte Bauabschnitt anschließen.

Abschnitt kostet 1,28 Millionen Euro

Die Gesamtkosten allein für den Ausbau des ersten Straßenabschnitts hat das Landratsamt auf rund 1,28 Millionen Euro berechnet. Es wurden Fördermittel in Höhe von 80 Prozent beantragt, sodass der Landkreis einen Eigenanteil in Höhe von zirka 235 000 Euro und die Gemeinde Laußig von zirka 26 000 aufbringen muss. Der Abwasserverband konnte indes noch keine Zahlen über die aufwendige Investition in das Kanalnetz nennen. Die ist auch verbunden mit weiteren Arbeiten. Demnach ist vorgesehen, den Schleifbaches in Kossa auf einer Länge von 1,15 Kilometer entlang der Teichhäuser Straße zu renaturieren und dort liegende Abwasserleitungen sowie die Kläranlage rückzubauen.

Von Nico Fliegner