TheaterGeist und das schönste Ei der Welt gastieren in Bad Düben

Bad Düben. Gespannt verfolgten die Mädchen und Jungen aus Kindertagesstätten Bad Düben sowie der Laußiger Ortsteile Kossa und Authausen das Stück „Das schönste Ei der Welt“ auf der Bühne der Bad Dübener Mehrzweckhalle. Schauspielerin Annegret Geist war mit ihrem 45-minütigen Stück in der Kurstadt zu Gast und begeisterte die Kinder. „Im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‚Kilian-Kinderliteratur anders’ haben wir Frau Geist mit ihrem Stück eingeladen. Sie ist Schauspielerin und gründete 2004 das TheaterGeist. Jedes Jahr tritt sie etwa 100 Mal mit ihren Stücken auf“, erzählte Angela Pietsch von der Bibliothek Bad Düben der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen.

Wer ist das schönste Huhn?

Das Stück handelt von drei Hühnern. Die haben ein gewaltiges Problem. Wer ist bloß die Schönste? Pünktchen hat ein toll gemustertes Federkleid, Latte schicke lange Beine und Feder einen prachtvollen Kamm. Der König entscheidet schließlich: Schönheit kommt von innen und so veranstalten alle drei einen Wettbewerb, wer das schönste Ei legen kann. Pünktchen legt ein normales Ei., Feder ein riesengroßes und Latte ein eckiges Ei. Alsbald taucht die Frage auf: Was heißt überhaupt schön? Am Ende werden alle drei Eier als Sieger gekürt. Eine schöne Geschichte über den Wert des Einzelnen und seine Einzigartigkeit. Bei den kleinen Zuschauern kam sie jedenfalls sehtr gut.

Von bro