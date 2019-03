Tiefensee

Das nächste gesellige Beisammensein in Tiefensee – nach dem traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen zum Auftakt – folgt am Gründonnerstag, dem 18. April, wenn die Freiwillige Feuerwehr Tiefensee ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf den Sportplatz einlädt. Und nur knapp zwei Wochen später ist die Stadtteilwehr wieder Gastgeber, um am 30. April die Nacht zum 1. Mai gemeinsam mit den Einwohnern zu begehen. Der Ort ist wetterabhängig und wird kurzfristig bekannt gegeben.

Spiele für Kinder am 1. Mai

Wie von Hans-Jürgen Küster zu erfahren ist, wird am 1. Mai zum Kinderfest im und am Bürgerhaus eingeladen, bei dem verschiedene Spiele die Kids begeistern sollen. Und, wie der Ortsvorsteher hinzufügt, feiern die Tiefenseer im Juni das traditionelle Nachbarbier. Wenn sich der Sommer dem Ende entgegen neigt, findet im Muldedorf das beliebte Volleyballturnier statt. Verschiedene gemischte Freizeitmannschaften kämpfen um die vorderen Plätze und ringsherum ist Volksfeststimmung angesagt.

Spaß und Preise beim Drachenfest

Der Herbst naht dann mit schnellen Schritten und schon steht das alljährliche Drachenfest auf dem Plan. Da tummeln sich am 3. Oktober nicht nur die Tiefenseer auf den Muldewiesen am Ortsrand. Insbesondere Familien mit Kindern, aber auch jede Menge erwachsene Drachenfans reisen aus den umliegenden Orten an und nehmen dieses Freizeitangebot gern an. Neben dem Spaßfaktor warten auch jede Menge attraktive Preise auf die Teilnehmer, denn eine Jury schaut ständig in den Himmel, um Schönheit, Größe, Flughöhe und Kreativität zu bewerten. Marke Eigenbau hat die größten Chancen.

Krippenspiel in Tiefensee und Schnaditz

Eine weitere schöne Tradition im Ort ist, dass jedes Jahr mit Kindern ein Krippenspiel einstudiert wird, das am Heiligen Abend in den beiden benachbarten Kirchen von Tiefensee und Schnaditz zur Aufführung kommt.

Von Heike Nyari