Tiefensee

Ein aufregender Feuerwehreinsatz am späten Sonnabendnachmittag in Tiefensee: Kurz nach 16 Uhr heulten die Sirenen in Bad Düben und den Ortsteilen. Der Grund: Ein Pferd war abseits seiner Koppel Am Tiefenseer Heidelberg unterwegs. Sein Drang nach Abenteuer wurde aber mit dem Sturz in einen Schlammgraben bestraft. Dort kam das Pferd von allein nicht mehr heraus.

Zur Galerie Die Feuerwehtr Tiefensee musste am Sonnabendnachmittag ein Pferd aus einer misslichen Lage befreien. es war in ein Schlammloch gefallen.

Der Besitzer fand seine junge Stute während eines Kontrollganges und alarmierte die Rettungsleitstelle. Die schickte nicht nur die Tiefenseer Kameraden los, sondern auch Schnaditz und Bad Düben. Allein Bad Düben war mit vier Einsatzfahrzeugen und 19 Kameraden auf dem Weg zum Einsatzort. Doch während der Anfahrt zum Bad Dübener Ortsteil konnte der Einsatz für die Kurstädter bereits abgeblasen werden.

Tiefenseer Kameraden ziehen Pferd aus der Schlammkuhle

Denn die Tiefenseer Feuerwehr hatten alles im Griff. „Wir haben etwa eine halbe Stunde gezerrt und gezogen und hatten dann das Pferd wieder im Trockenen. Das war gar nicht so einfach. Denn die Stute wiegt bestimmt um die 300 Kilo. Zwölf Kameraden waren von uns dabei im Einsatz. Nachdem wir es rausgezogen hatten, war es ganz schön geschwächt. Aber es kam aber trotzdem wieder auf die eigenen Beine. Im Stall kann es sich nur von seinem riskanten Ausflug erholen“, erzählte Ronny Küster von der Freiwilligen Feuerwehr Tiefensee

Von Steffen Brost