Bad Düben. Etwa 30 Erst- bis Viertklässler aus der Bad Dübener Heide-Grundschule erleben spannende und erlebnisreiche Sommerferien im Hort der Awo-Kindertagesstätte „Spatzenhaus“. Und sie dürfen vor allem machen, was sie wollen. „Wir haben im Vorfeld mit den Mädchen und Jungen zusammengesessen und sie befragt, was sie sich in den Sommerferien alles wünschen. Welche Ausflüge stehen bei ihnen ganz oben, was sie erleben wollen“, sagt Hortleiterin Manuela Szymanski.

Ausflüge geplant

Bei den Wünschen mangelte es den Grundschülern an Ideen nicht. Sie schrieben Tierparkbesuche in Eilenburg, Wandern, Besuch des Patenkuhstalles in Zschepplin, experimentieren, töpfern und basteln auf. All das versuchen die Betreuer umzusetzen. „Parallel dazu haben wir das Interessante mit dem Nützlichen verbunden. Bei unseren Ausflügen in die Natur haben die Kinder jede Menge Material wie Holz und andere Dinge mitgebracht und damit unsere Räume schick gemacht“, so Szymanski. In der sechsten Ferienwoche haben sich 25 künftige Erstklässler im Hort angemeldet. Sie wollen alles kennenlernen und erste Kontakte zu ihren baldigen Mitschülern knüpfen.

Hausaufgabenbetreuung

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres besuchen 102 Mädchen und Jungen nach dem Unterricht den Hort. Dort erhalten sie dann eine professionelle Hausaufgabenbetreuung und können zahlreiche Freizeitangebote wahrnehmen.

Von Steffen Brost