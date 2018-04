Radtourismus - Torgischer Weg in Bad Düben: Schilder führen auf die alte Strecke

Der unwissende Radler wird auf der alten Strecke durch die Stadt gelotst. Wie Kreiswegewart Uwe Laslo informierte, soll der Fehler bis Ende dieses Jahres behoben sein. Der Freistaat will alle Hauptradwanderwege neu anschließen und mit Informationstafeln ausstatten. „Der Auftrag für diese Arbeiten ist bereits vergeben. Das ist ein Riesenprojekt, deswegen zieht sich das noch über das ganze Jahr hinweg“, so Laslo.

Erneuerung geplant

Die Modernisierung des vorhandenen Beschilderungssystems wurde notwendig, weil die alten Hinweisschilder nicht mehr den Richtlinien entsprechen. Deswegen habe man in den vergangenen Monaten alles überarbeitet. „Es wird nicht nur eine neue Beschilderung geben, sondern es werden auch neue Radkarten gedruckt. Außerdem gibt es neue Informationstafeln zu Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute. Diese werden zur Zeit von den Anrainerkommunen erstellt. Allein auf dem Torgischen Weg sollen 21 Infotafeln aufgestellt werden.“

Weg führt von Delitzsch nach Torgau

Der Torgische Weg verläuft über 67,2 Kilometer von Delitzsch über Bad Düben bis nach Torgau. Die alte Streckenführung verlief vorbei am Naturparkhaus über Anger, Kirch-, Gartenstraße bis in Höhe Supermarkt in der Dommitzscher Straße, wo er in den Waldhofweg einmündet und weiter in Richtung Authausen geht. Mit der Drehung der Fahrtrichtung in der Baderstraße führt die Strecke jetzt am Anger durch die Baderstraße, Paradeplatz und von dort weiter in die Dommitzscher Straße.

Von Steffen Brost