Delitzsch

Kinder gerade im ländlichen Raum sollen nicht nur Mathe und Sachkunde lernen, sie brauchen auch kulturelle Bildung – und das möglichst fern des Klassenzimmers. Zum vierten Mal wird daher für den Landkreis Nordsachsen und auch den Landkreis Leipzig das Programm „ TotalKultur“ aufgelegt.

Bildung vorantreiben

Dem Projekt geht es darum, Partnerschaften zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden im Kulturraum Leipziger Raum zu fördern. Die Gelder können in Schulen, Horten und deren Fördervereinen verteilt werden, um die kulturelle Bildung voranzutreiben. 2500 Euro maximal gibt es in der Regel pro Antrag. Ziel von TotalKultur ist am Ende schlicht die Stärkung der kulturellen Bildung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der Landkreise im Speckgürtel der Messestadt. Es geht dabei nicht nur darum, Einrichtungen wie Bibliothek, Museum oder Theater vorzustellen und die Kinder dafür zu begeistern. Es geht den Projektmachern auch darum, die kindliche Kreativität und das Interesse an Kultur in all ihren Facetten zu fördern. Die Fördermittel könnten also auch für Honorare oder Materialkosten verwendet werden, die helfen, eine Idee über den Unterricht hinaus umzusetzen.

Viele Möglichkeiten

Durch die Förderung im Programm TotalKultur konnten bisher 16 Schulen beziehungsweise Horte in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig ihre kulturellen Bildungsprojekte in Kooperation mit Kultureinrichtungen beziehungsweise Künstlern erfolgreich umsetzen. So haben die nordsächsischen Schulen beispielsweise die Chance, mit dem Programm Gelder für Foto-Ausstellungen oder Materialien für musikalische Projekte zu bekommen, man kann sich aber auch einen Tanzpädagogen oder einen Schauspiel-Workshop in den Hort holen.

Bewerbungen um die Förderung sind noch bis zum 1. März 2019 möglich. Näheres dazu erfahren die Einrichtungen im Rahmenkonzept mit Bewerbungsbogen und Fragenkatalog auf der Homepage http://kultur-leipzigerraum.de/de_DE/totalkultur-projekt.

Informationen gibt es auch unter Telefon 03433 2432985, E-Mail: masroujah@kultur-leipzigerraum.de oder Tel.: 0152 22848278 und E-Mail: cathrin.moeller@kultur-leipzigerraum.de

Von Christine Jacob