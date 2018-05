Schnaditz

Auch wenn es im Bad Dübener Ortsteil am Pfingstmontag keine Mühle zu besichtigen gab, stiegen dennoch zahlreiche Radler und Wanderer des Mühlentages dort ab und schauten sich die Werke des 11. Pfingstschnitzens an. Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte einst Bad Dübens Holzkünstler Raik Zenger. „Zum Mühlentag war in jedem Ort rund um Bad Düben etwas los. Nur in Schnaditz nicht. Hier gibt es nämlich keine Mühle, aber viele radelten durch den Ort.

Deswegen entstand damals die Idee des Pfingstschnitzens auf der Schlosswiese. Seitdem hat sich das Event zu einer festen Veranstaltungsgröße entwickelt. In diesem Jahr findet gleichzeitig das Dorffest mit statt“, erzählte Zenger. Mit dem Bad Dübener Holzkünstker kamen auch Axel Glanz und Torsten Wagner aus Sachsen-Anhalt. Alle drei Männer ließen sich beim Sägen, Feilen und Schnitzen über die Schulter schauen. Zenger selber arbeitete an einer Heiligen Maria. Sie soll später in Kombination mit einer Holzbank auf dem Schnaditzer Friedhof ihren Platz finden.

„Wir haben auch den örtlichen Kohlhaasclub und den Ortschaftsrat im Boot und die Stadt Bad Dübener unterstützte uns ebenfalls. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung geben“, kündete Zenger an. Neben dem Schnitzerplatz war rings ums Schloss einiges los. Es gab einen Trödelmarkt und einige kleine regionale Stände. Nur eines lag Mitorganisator Raik Zenger noch im Magen. „Vielleicht finden wir im nächsten Jahr mit unserer Veranstaltung irgendwo im Mühlenheft eine kleine Ecke Erwähnung. Immerhin halten bei uns auch viele Gäste, die von Mühle zu Mühle unterwegs sind“, so der Bad Dübener.

Von Steffen Brost