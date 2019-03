Authausen

Sirenenalarm am Mittwochmorgen in Bad Düben und der Region wegen eines schweren Unfalls in Authausen. Kurz vor 4 Uhr befuhr ein Zeitungslieferant mit seinem Transporter die Ortsverbindungsstraße von Kossa nach Authausen.

Auto kracht an die Friedhofsmauer

In einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug in Höhe der Grundschule auf nasser Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts ab. Der Transporter kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und krachte dann an die Friedhofsmauer.

Ein Transporter kam am Mittwochmorgen in Authausen von der Straße ab und fuhr in eine Friedhofsmauer.

Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Fahrer kam augenscheinlich mit dem Schrecken davon, wurde aber von der Besatzung eines Rettungswagens vorübergehend betreut.

Aus Unfallauto läuft Flüssigkeit aus

Vor Ort kümmerten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Authausen um auslaufende Flüssigkeiten aus dem verunfallten Wagen. Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Bad Düben, Pressel und Weidenhain konnten bereits auf der Anfahrt ihren Einsatz abbrechen.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt. Am Fahrzeug und an der Friedhofsmauer entstand Sachschaden.

Von Steffen Brost