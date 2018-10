Tornau

Köhlerin Norma Austinat weiß, dass die Hitze der letzten Monate in Wald und Flur viel Schaden angerichtet hat. Dennoch kann sie der Trockenheit Positives abgewinnen. Die von Feuchtigkeit durchnässten Öfen auf dem Gelände in Tornau, für die die Köhlerei-Betreiber die Biber und deren Bauten verantwortlich macht, haben sich bis auf die unteren Steinreihen etwas erholen können. „Die Natur tut mir leid, aber wir hoffen, dass es nicht regnet“, sagt Austinat, die massive Schäden an der Anlage befürchtet.

Hoffen muss sie auch, was die rechtlichen Belange betrifft. Mit dem Eilantrag auf sofortigen Rückbau aller Biberdämme ist sie gescheitert, ein Termin für die Hauptverhandlung steht aus. Austinat geht davon aus, dass es dauert, bis es dazu kommt. „Wir sprechen weiterhin Politiker an, bleiben hartnäckig.“

Köhlerin will wieder mehr Bildungsarbeit leisten

Dennoch wollen die Köhlerin und ihr Team nach vorn blicken und zeigen: Wir sind noch da. Der Existenz-Kampf hat die Schwerpunkte, die sie und ihr Mann Jörn mit der Übernahme des Traditionsbetriebes vor drei Jahren gesetzt haben, in den Hintergrund gedrängt. Beispiel Bildungstage für Schulen und Kitas. Und so steht ein Projekt im Fokus, mit dem die Köhlerin ihrem Bildungsanspruch gerecht werden will: „Wir können uns nicht nur mit dem Biber beschäftigen, sondern müssen das tun, weshalb wir hergekommen sind.“

Konkret geht es um ein Projekt, das sie mit Jan Stegner, der in Bad Düben ein Büro für Landschaftsplanung und Naturschutz betreibt, starten will. „Wir wollen einen Natur-Aktiv-Tag rund um den Hirschkäfer organisieren.“ Ein Insekt, das Austinat trotz dessen geringer Lebenserwartung fasziniert. Immerhin brauchen die Larven einige Jahre bis zur Entwicklung. Diesen Fakt will sie den Kindern nahebringen, mehr über das Leben der größten europäischen Käfer erzählen, kleine Wiegen für die Insekten bauen.

Nächster Schritt auf dem Weg zum Bildungszentrum

Mit diesem Angebot geht die Köhlerei nebst der vor zwei Jahren gegründeten Stiftung, die die einmalige Industrieanlage und das Handwerk erhalten und das Wissen um die aussterbende Zunft weitergeben will, einen weiteren Schritt hin zum geplanten Bildungszentrum. Ideen gibt es viele mehr, so sollen ein kleines Museum und ein Seminarraum entstehen.

Stattfinden soll die Natur-Aktiv-Tage im Juni, Juli oder August. Geeignet sind die Veranstaltungen für Schulkinder zwischen 7 und 12/13 Jahre. Interessierte Schulen können sich unter 034243 25449 melden.

Von Kathrin Kabelitz